الجزائر قادرة على إعادة التوازن في الملف الليبي

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري, بأن الجزائر هي الثقل العربي الوحيد القادر على إعادة التوازن في الملف الليبي, مثمنا عودة الدبلوماسية الجزائرية لهذا الملف.

و قال المشري الذي نزل ضيفا على حصة “سيرورة التاريخ” التي بثتها القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية أن الجزائر هي الثقل العربي الوحيد القادر على إعادة التوازن في الملف الليبي, وهو أمر لا شك فيه مشيرا إلى أن ليبيا رحبت بعودة الدبلوماسية الجزائرية لهذا الملف لأنها تعتقد أن الجزائر هي من سيعيد التوازن إلى كل ما حدث من فوضى في الوطن العربي,كل الفوضى حدثت في غياب قوة كبرى, قوة كبرى اقتصاديا, كبرى عسكريا, كبرى سكانيا كبرى في المساحة, هي الجزائر مرحبا بعودة الجزائر بقوة للملف الليبي و أنها بالتأكيد ستحدث الفرق و في السياق أكد المسؤول الليبي أن حضور الجزائر أشغال مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية الذي سيلتئم غدا الأحد القادم مهم, مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للدولة الليبي أصر وبقوة خلال مختلف لقاءاته مع بعثة الأمم المتحدة ومع عديد المسؤولين على ضرورة وجود الجزائرفي مؤتمر برلين حول ليبيا و الذي سينعقد تحت رعاية الأمم المتحدة و أفاد بأن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يجهز لإرسال وفد لزيارة الجزائر لشرح لكل القوى السياسية سواء كانت البرلمانية أو الحزبية أو الشعبية طبيعة المسألة الليبية و عمقها و في تطرقه إلى التطورات الأخيرة بشأن مسألة وقف إطلاق النار وعدم توقيع المشير خليفة حفتر على الاتفاق في موسكو, أوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية أنه رغم أن وثيقة وقف إطلاق النار أعطيت بشكل رسمي لكل الأطراف قبل التوقيع بيومين, إلا انه أثناء فترة التوقيع قال حفتر أن لديه ملاحظات أخرى و حكومة الوفاق قبلت الرهان في سبيل الوصول إلى حل توافقي و إنهاء حالة الصراع موضحا أنه بعد نقاش استمر لساعتين مع حفتر , فاجأنا الجانب الروسي بأن حفتر ليس لديه الرغبة في التوقيع الآن, وبأنه يرغب في فترة طويلة من الزمن, مؤكدا أن حكومة الوفاق تمسكت حينها بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار و اشترطت أن لا يتم تعديل حرف واحد من الاتفاقية و هو ما فعلته, مبرزا أن حكومة الوفاق أرادت أن توقع حفاظا على أرواح الليبيين و ممتلكاتهم و ليس عن ضعف.

باية ع