الجزائر في مشاورات مع ديزيرتيك حول مشاريع الطاقة الشمسية

كشف وزير الطاقة محمد عرقاب، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن وجود مشاورات مع القائمين مع المبادرة الألمانية “ديزرتيك” لإطلاق مشاريع محطات لتوليد الطاقة الشمسية.

واوضح الوزير خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في اطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2017، أن سونلغاز شرعت فعلا في التشاور مع الطرف الألماني حول مشاريع محطات شمسية بكل جوانبها العملياتية والقانونية.

وكانت سونلغاز وقعت مع مبادرة “ديزتريك” في أبريل الماضي على مذكرة تفاهم لصياغة رؤية مشتركة للتعاون بين الجانبين.

وتشمل المرحلة الأولى لهذا التعاون دراسات تقنية مفصلة لقدرات الجزائر في مجال الطاقة الشمسية فضلا عن تكوين وتأهيل مختصين جزائريين في هذا المجال.

وستوضع مبادرة “ديزرتيك” في إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية للتحول الطاقوي للجزائر، يضيف الوزير.