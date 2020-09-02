الجزائر في المركز الخامس في تصنيف الكاف الخاص بمنافسات الأندية الإفريقية

ج.ن

تحتل الجزائر الصف الخامس في تصنيف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للاتحاديات الأعضاء المشاركة في منافستي رابطة الأبطال و كاس الكونفدرالية و الذي يتم من خلاله معرفة عدد الأندية الممثلة لكل دولة في المسابقتين القاريتين للفرق، واعتمد التصنيف على نتائج أندية كل دولة في آخر 5 سنوات في البطولات الأفريقية، وذلك يهدف إلى السماح لأول 12 دولة، بإشراك فريقين في كل من رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية، و يمنح الفائز برابطة الأبطال 6 نقاط، مقابل 5 لمن يخسر النهائي، و4 نقاط لمن يقصى من نصف النهائي، و3 نقاط لمن يقصى من ربع النهائي، ونقطتين لثالث المجموعة، ونقطة واحدة لمتذيل المجموعة، وبالنسبة لكأس الكونفدرالية، يمنح البطل 5 نقاط، مقابل 4 لمن يخسر النهائي، و3 نقاط للخاسرين في نصف النهائي، ونقطتان لمن يخسر ربع النهائي، ونقطة وحيدة لثالث مجموعته، ونصف نقطة لرابع مجموعته، وجاءت أندية المغرب متصدرة التصنيف بـ 180 نقطة، مقابل 147 نقطة لمصر التي جاءت في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط فقط عن تونس الثالثة بـ 140 نقطة، و احتلت الجزائر المركز الخامس بـ 81 نقطة، ويشار الى أن الدول التي تحتل المراكز الـ 12 الأولى قاريا لها ممثلان اثنان في مسابقة رابطة الأبطال و نفس العدد في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ويأتي التصنيف على النحو التالي:

المركز الأول: المغرب 180 نقطة

المركز الثاني: مصر 147 نقطة

المركز الثالث: تونس 140 نقطة

المركز الرابع: الكونغو الديمقراطية 84 نقطة

المركز الخامس: الجزائر 81 نقطة

المركز السادس: جنوب أفريقيا 68.5 نقطة

المركز السابع: زامبيا 43 نقطة

المركز الثامن: نيجيريا 39 نقطة

المركز التاسع: غينيا 38 نقطة

المركز العاشر: أنجولا 36 نقطة

المركز الحادي عشر: السودان 29.5 نقطة

المركز الثاني عشر: ليبيا 16 نقطة