الجزائر فعل محوري لحل أزمات المنطقة بالحوار

أكد وزير الخارجية التونسي السابق والمبعوث الأممي السابق لمالي منجي الحامدي, أن الجزائر تؤدي دورا محوريا لحل أزمات المنطقة سلميا عن طريق الحوار وبالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي بهدف الحفاظ على السلم والاستقرار .

وقال الحامدي ان المعروف عن الجزائر الشقيقة أنها دولة لها ثقل بالمنطقة وافريقيا وهي تقوم بدور محوري لحل الازمات بمقاربة سلمية وعن طريق الحوار ب التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وهو ماتفعله الجزائر حاليا في مالي وليبيا وهو دور يهدف –كما قال – الى الحفاظ على السلم والاستقرار للمنطقة الذي يعود بالنفع على كافة شعوب افريقيا .

وبعد أن ذكر الدبلوماسي التونسي أن الجزائر ساهمت بجهد كبير في حل أزمة مالي والتوقيع على اتفاق السلام والمصالحة بين الأطراف المالية سنة 2015 رفقة الأمم المتحدة وهي الفترة التي كان فيها السيد منجي الحامدي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى مالي, وصف تصريحات وزير الخارجية التونسي السابق احمد ونيس الذي تهجم فيها على الدولة الجزائرية بالمخزية وغير المسؤولة مبرزا ان الشعب التونسي الذي يكن كل التقدير والاحترام للجزائر شعبا ودولة لن يقبل بوصف الجزائر بمثل هذه العبارات وأوضح الحامدي ان تصريحات أحمد ونيس لا تمثل الحقيقية لأن الدولة الجزائرية لديها مؤسسات محترمة وملتزمة بواجبها في اطار القانون وعدم التدخل في شؤون الغير بما في ذلك جيشها الجمهوري الجيش الوطني الشعبي مضيفا ان هذه التصريحات كذلك لا تليق بالعمق التاريخي للعلاقات الجزائرية التونسية و لا لروابط الشعبيين , كما أنها غير مقبولة من أي تونسي لان الجزائر وقفت دائما بجانب تونس وساندتها في أيامها الصعبة خاصة بعد أحداث 2010 ثورة الياسمين وأكد الدبلوماسي التونسي في الأخير أن التهجم على الجزائر بمثل هكذا تصريحات لا ينقص لا من وزنها ولا من دورها المحوري التاريخي في المنطقة ولا من متانة العلاقات التاريخية المتجذرة بين الشعبين الجزائري والتونسي