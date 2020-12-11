∙ عبد الرحمان هادف: استحداث هيئة مختصة بمتابعة الملف

تراهن الجزائر على أن تكون لها مكانة مركزية ومحورية في منطقة التجارة الحرة الإفريقية، لتكون في الموعد القاري للمنافسة على سوق بقيمة 3 تريليونات دولار، غير أن التحديات لبلوغ أهداف هذه الخطوة تبقى قائمة، على اعتبار المنافسة المتنامية التي تشهدها الأسواق الأفريقية من قبل بعض القوى الاقتصادية الكبرى، وفي هذا الخصوص، أكد خبراء اقتصاديون في حديث جمعهم بـ”الوسط” فيما تعلق بمدى استعداد الجزائر لخوض غمار هذه التجربة، أنها للأسف لازالت غير مستعدة لخوض غمار السوق الإفريقية، في حين دعا البعض الآخر لاستحداث هيئة مختصة بمتابعة هذا النوع من الاتفاقيات، لكي لا تتحول هذه المنطقة من نعمة مرجوة على اقتصاد الجزائر إلى نقمة محققة.

علي باي ناصري

الجزائر غير مستعدة لدخول السوق الإفريقية

قال رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، أمس، أن الجزائر لازال أمامها شوط طويل لتقطعه باعتبارها غير مستعدة حاليا لخوض تجربة التبادل الحر الإفريقية، مشيرا في هذا السياق، أنه من الضروري على السلطات العمومية بذل جهد كبير على مختلف المستويات، من أجل اتخاذ إجراءات تحفيزية للتصدير، و إزالة العراقيل التي تعترض الشركات الاقتصادية والمتعاملين.

وهنا ثمن ناصري في تصريح لـ “الوسط”، التصريح الأخير للوزير الأول، عبد العزيز جراد، حول أن منطقة التبدل الحر الإفريقية خيار استراتيجي للجزائر، داعيا بالمناسبة لمشاركة هذا المسعى مع باقي القطاعات، مع إشراك الشركات الجزائرية في القطاع العام والخاص في إستراتيجية المسطرة من قبل الحكومة في هذا الخصوص باعتبار الفاعل الأساسي في عمليات التصدير، إلى جانب أخذ مقترحات جمعيتنا بعين الاعتبار، لأننا على دراية كاملة بواقع التصدير في الجزائر.

وأشار محدثنا، على صعيد متصل، أن الجزائر تمتلك عدد قليل جدا من الشركات المصدرة، وهي 5 شركات فقط تستحوذ على 90٪ من الحجم الإجمالي للصادرات، مطالبا السلطات بخلق مناخ استثماري جذاب وإلا هي مهددة بفشل في اقتحام السوق الإفريقية، لأن الجزائر لم تتبنى المبدأ الهجومي بل الدفاعي في تصدير، مثلما تعودت خلال العشرين سنة الماضية، متأسفا بالمناسبة كيف أن صادراتنا حاليا لم تتجاوز 2.8 مليار دولار، من منطلق أنه قد حان الوقت لتدارك وتصحيح الأخطاء التي قمنا بها في إطار شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي، لكي لا نكرر نفس الأخطاء مع منطقة التبادل التجاري الحر في إفريقيا.

واقترح علي باي ناصري في الأخير، أنه أصبح من الضروري مراجعة العاجلة للنظام البنكي، مع تذليل العراقيل التي تقف حائلا أمام وصول المنتوج الجزائري بشكل عام إلى الأسواق الدولية والإفريقية على حد الخصوص، وهذا لخلق بيئة جاذبة للشركات المصدرة، وإنشاء منطقة اقتصادية على حدودنا الجنوبية مع الساحل الإفريقي.

عبد الرحمان هادف

استحداث هيئة مختصة بمتابعة هذا النوع من الاتفاقيات

من جهته، كشف الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان هادف، خلال حديث مع “الوسط” أن دخول منطقة التبادل الحر الإفريقية حيز التنفيذ في الفاتح جانفي المقبل، يعتبر بمثابة فرصة سانحة للجزائر للمضي في مسار الانفتاح نحو الأسواق الخارجية، وتنويع صادراتها ومصادرها من العملة الصعبة ليكون لها مكان ووجود على قدر كبر البلد، لاغتنام هذه الفرصة.

ودعا هادف بالمناسبة إلى استحداث هيئة مختصة بمتابعة هذا النوع من الاتفاقيات، بمشاركة جميع الملمين والمختصين والخبراء للتحكم في كافة الجوانب التقنية في هذا الخصوص، للتحكم بشهادة المنشأ والسلع والخدمات، إلى جانب العمل على بعث التجارة الخدماتية، والتي تمكن الجزائر من الاندماج التجاري القاري على جميع المستويات، من خلال إبرام شراكات مع مختلف البلدان الإفريقية المجاورة.

ولإنجاح هذه المبادرة الإفريقية، أكد المتحدث ذاته، أن على الجزائر أن تستخلص الدروس والعبر من الاتفاقيات السابقة الممضية مع الشركاء الأجانب، لكي لا تقع في نفس الأخطاء، على غرار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية السوق الحرة العربية وكذا الاتفاقيات الثنائية مع تونس وغيرها.

وتجدر الإشارة أن سياسات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الجزائر في السنوات الأخيرة بدأت تعطي نتائج مبشرة، من خلال فائض إنتاج قابل للتصدير وذي قدرة تنافسية في قطاعات عدة، مثل المنتوجات الكهرومنزلية والإلكترونية ومواد البناء وبعض المنتوجات الزراعية، لكن رغم هذا الجزائر لم تحضر نفسها بشكل جيد، ولم تهيئ مؤسساتها واقتصادها للمنافسة على التصدير، فهو هش ويعاني من تحديات كبيرة، خاصة ما يتعلق بقابلية المنتوجات المحلية للتنافس، بسبب اعتمادها الكبير على المواد الأولية، أو قطع الغيار المستوردة، مما يجعل تكلفتها غير متحكم فيها، وبالتالي من الصعب أن تكون منتجاتنا الوطنية تنافسية، موضحا أن منطقة التبادل الحر ستسمح للمنتجات الأفريقية بمنافسة المنتوج المحلي، وتجعل الجزائر سوقا لسلع دول كبرى في القارة مثل مصر والمغرب ونيجيريا وغيرها، مما يرفع فاتورة الاستيراد بدل رفع مداخيل التصدير.

مريم خميسة