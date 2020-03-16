الجزائر غير مستعدة لتفاقم أزمة كورونا

حتمية إقرار حالة الحصار أو الطوارئ

هارون عمر: النظام السابق دمر كل ما يمكن الاعتماد عليه لمجابهة الفيروس

عبد الرحمان هادف: تبعات الكورونا تهدد مستقبل الاقتصاد

محمد بوضياف: الجزائر استجابت بالحد الأدنى لمجابهة الكورونا

مختار علال: الكارثة ستكون في الأسابيع المقبلة

حذر خبراء اقتصاديون في تصريح خصوا به جريدة الوسط من تداعيات انتشار فيروس كورنا على الاقتصاد، أين اعتبروا بأن ذلك يشكل تهديدا صريحا وانعكاس سلبي خلال الفترة المقبلة بالنظر للوضع الاقتصادي الهش الذي تعيشه البلاد، منتقدين سياسة الحكومة في مجابهة هذا الفيروس، داعين إلى ضرورة تبني إجراءات سريعة وفعلية للتحكم في الوضع بالنظر إلى هشاشة قطاع الصحة والتعليم في الجزائر.

هارون عمر

المنظومة الصحية مريضة قبل الكورونا

انتقد الخبير الاقتصادي هارون عمر سياسة الدولة في مجابهة فيروس كورونا، معتبرا بأن الملاحظ على حكومة جراد هو البطء في اتخاذ القرار لمواجهة هذا الأزمة الصحية التي المت بالعالم، قائلا :” التركيز حول قضية غلق الحدود التي تماطلت السلطات الجزائرية كثيرا في غلق الحدود، لأن الحالات الواردة للجزائر كلها من خارج الجزائر من سياح ومغتربين عادوا ولم يكن للجزائر الجرأة على ممارسة الحجر الصحي الوقائي لهم وهو ما يكلفنا اليوم ارتفاع مضطرد للحالات داخل الجزائر.”

وحذر هارون عمر في تصريح خص به “الوسط” من تداعيات انتشار فيروس كورنا على الاقتصاد، مبرزا بأن الجزائر خرجت مهلهة من الحكم السابق الذي دمر كل ما يمكن للجزائر الاعتماد عليه في هذه المرحلة خاصة وأن الإنتاج المحلي يبقى في أدنى مستوياته والكثير من المصانع التي يجب أن تعمل بكافة طاقتها الإنتاجية هي ملك لرجال الأعمال هم الآن أمام القضاء الجزائري، مصيفا :” هذه الظروف يضاف إليها غياب إستراتيجية وطنية واضحة في مواجهة الكوارث وكنت قد نادية من سنوات بضرورة خلق وزارة خاصة للتكفل بمثل هذه الحالات فما عشناه ونعيشه من طوارئ وكوارث يجعل استحداث وزارة للطوارئ والكوارث أمر حتمي، وزارة مهمتها الرئيسية إعداد الخطط وسيناريوهات لمواجهة كل ما يمكن أن يمس بلدنا الحبيب من كوارث وطوارئ، فآلياتنا الموجودة الآن أثبتت عجزها، فما جاء في القانون 04-20 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة الذي ينص على إنشاء مندوبية وطنية للأخطار الكبرى غير كافية لمتابعة مخططات وبرامج وخطط في بلد بحجم قارة كالجزائر”.

واعتبر الخبير الاقتصادي هارون عمر بأن ثلاث سيناريوهات محتملة تنتظر الجزائر، قائلا :” السيناريو الأول وهو قدرت الجزائر أن تسيطر على فيروس كورونا وتتمكن من خلال غلق المجال البري والبحري والجوي، وأن تبقى الحالات منحصرة في مناطق من الوطن ومع وعي المواطنين وتجندهم من خلال ابتعادهم على التجمعات والأماكن العامة إلا للضرورة فإنها ستكون في حالة المتحكم في الوضع، وهو ما يتطلب جهود من كل أطياف المجتمع، لكن هذا السيناريو سيجعل الجزائر محاصرة من الخارج كون الدول الأوروبية خصوصا والعالم بشكل عام يعيش حالة انتشار مرعبة للفيروس وهو ما يجعلنا نقول أننا بحاجة لتطبيق حالة الحصار وإن تطورت الأوضاع اللجوء إلى حالة الطوارئ، السيناريو الثاني متعلق بوجود لقاح عالمي للفيروس أو انحصار الفيروس في مدة زمنية صغيرة، كما حدث مع فيروس سارس في 2002 والذي كانت نسبة الوفيات فيه 10 بالمائة من الحالات وفيروس مارس والذي ضرب كسلفه المنطقة الآسيوية حيث كانت نسبة الوفيات فيه 34 بالمائة وهو الذي أثر كثيرا في تلك المرحلة بالمملكة العربية السعودية، خاصة أن الفيروس الذي يضرب العالم الآن والمعروف بالكورونا والذي لم تتعدى نسبة الوفيات به حسب الإحصائيات 3.5 بالمائة، ومنه فإحصائيات الوباء ليس خطيرا والخطر في مستوى الانتشار، السيناريو الثالث المتعلق بانتشار كبير للفيروس والذي سيجعل عدد كبير من الجزائريين يصابون به والأمر يتعلق هنا بحالة وبائية كبيرة داخل البلد والعالم، وهو السيناريو الذي توقعه رئيس وزراء بريطانيا، هذا السيناريو قدرت بريطانيا أنه سيؤدي إلى وفاة مليون شخص لديها أي ما يقارب 1.5 بالمائة من سكانها، في حين أن بقية البريطانيين سيمتلكون مناعة من الفيروس، وهو ما يعني أن الفيروس في الجزائر ونظرا لقلة الإمكانيات والمعدات التي تملكها وهو ما يقلل من قدرتنا على التكفل بكبار السن والمرضى مما قد يرفع حجم الوفيات إلى حدود الضعف أو الضعفين أي في حدود 4.5 بالمائة مما قد يقضي على 2 مليون جزائري، في المقابل سيخلق الأمر هلع كبير وندرة حادة في السلع والخدمات مع احتمال سقوط النظام الصحي الجزائري وهو ما سيجعل الجزائر أمام خيار حالة الحصار أو الطوارئ من أجل إعادة ضبط الأمور”.

من جهة أخرى، أكد المتحدث بأن الجزائر أمام حتمية إقرار حالة الحصار أو حالة الطوارئ، وهذا نظرا لما تعيشه البلد من حالة غير طبيعية، قائلا :”اليوم نعيش حالة غير معهودة في تاريخ العالم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التنبؤ بما سيكون خلال الأيام القادمة وإن كنا نتمنى أن تقل حدة الوباء العالمي، وهي وضعية تسمح لرئيس الجمهورية التعامل مع الوضع بسهولة وانسيابية أكبر من انتظار سن قانون مالية تكميلي أو قانون مالية معدل، لأن السوق الجزائر لا يملك آليات عمل خاصة تمكنه من التعامل مع أوضاع الهلع كالتي بدأنا نعيشها الآن.

عبد الرحمان هادف

تبعيات الكورونا تهدد مستقبل الاقتصاد

حذر الخبير الاقتصادي عبد الرحمان هادف من تبعيات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد والتعليم والصحة، مشددا على ضرورة تبني رؤية وإستراتيجية واضحة للتحكم في الوضع وتجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار.

شدد عبد الرحمان هادف في تصريح خص به “الوسط” على ضرورة الإسراع في تطبيق الإجراءات للحد من انتشار وباء كورونا، داعيا السلطات إلى تبني مخطط للتحكم في الوضع بالنظر للوضع الاقتصادي الهش الذي تعيشه البلاد وانعكاسات هذا الفيروس عليه، مشيرا بأن اقتصاد العالم مهدد بالركود حسب الدراسات منتدى الاقتصاد العالمي.

وأكد عبد الرحمان هادف بأن الاقتصاد الجزائري سيواجه أزمة جديدة في حالة تفاقم الكورونا، وسيكون له تبعيات وأثر على الوضع الاقتصادي خاصة بعد الصدمة البترولية، مشددا على ضرورة وضع نظرة جديدة تتلاءم مع هذه الوضعية من خلال تحفيز الاستثمار، إعادة النظر في السياسة النقدية، تسير الموازنات العالمية.

وأشار عبد الرحمان هادف بأن السيناريو الأكثر تشاؤما هو استمرار انتشار الفيروس إلى وقت طويل، محذرا من انعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي، أين شدد على ضرورة بعث الاقتصاد على أساس اقتصاد منتج بعيدا عن الاستيراد فقط، مشيرا بأن ذلك يشكل فرصة للمؤسسات لأخذ زمام المبادرة لخلق نسيج منتج يسمح بتلبية حاجيات المواطن خاصة في الجانب الأمن الغذائي و الطاقوي.

ومن جهة أخرى، اعتبر المتحدث بأن في حالة ثم احتواء هذا الفيروس في مدة 3 أو 6 أشهر لن تكون له تبعيات كبيرة وسيمكن وضع أسس جديدة لإعادة بعث الاقتصاد على أسس جديدة لإعادة بعث على أساس اقتصاد وطني منتج.

وبخصوص الإجراءات التي باشرتها الحكومة للحد من انتشار هذا الفيروس، قال المتحدث:” هذا الفيروس ظاهرة مست جميع العالم ، أكبر دول العالم تحاول مجابهة و الحد من انتشاره، الجزائر في نفس الوضعية، السلطات الجزائرية تقوم بدورها بكل مسؤولية، لابد من الخروج عن مناخ التهويل، هناك مبالغة في سرد الحقائق، اليوم يجب وضع الثقة في السلطات المعنية خاصة في الجانب الصحي .

محمد بوضياف

الجزائر استجابت ولو بالحد الأدنى لمجابهة فيروس كورونا

ثمن المحلل السياسي محمد بوضياف القرارات التي ثم اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا، معتبرا بانها استجابت ولو بالحد الأدنى لما يتوجب أخذه من تدابير كتقديم موعد العطلة المدرسية وإطلاق حملات توعوية وتشكيل لجان اليقظة على مستوى كل الولايات في انتظار الغلق النهائي للرحلات الجوية والبحرية بما يتناسب احتياجات البلد وتلبية استغاثة المواطنين خارج البلد.

لفت محمد بوضياف في تصريح خص به “الوسط” بأن فيروس كورونا وباء عالمي أسقط منظومات صحية كبيرة ذات إمكانيات جبارة كايطاليا وفرنسا وكثير من الدول الغربية والجزائر جزء من هذا العالم وتحاول المواجهة قدر الإمكان حتى وان وصفت سلوكياتها بالبطيئة والمتراخية ن فليس بالإمكان أكثر مما كان على حد قوله .

و بخصوص الإمكانيات خصصتها الجزائر لمجابهة الفيروس حسب ما صرحت به وزارة الصحة حوالي عشرون جهاز تنفس اصطناعي لكل ولاية لمواجهة الوضع ، قال المتحدث :” صحيح انه غير كاف في وضع مأزوم ماليا ، وهنا قد ينتظر المجتمع إلى تحرك أرباب الأموال وأصحاب الإمكانيات لسد بعض ما يحتاجه الوطن “.

وتوقع محمد بوضياف ثلاثة سيناريوهات ، قائلا :” السيناريو الأول كارثي وهو تفاقم الوضع بسبب استمرار فتح الحدود الجوية مع الدول الغربية التي أصبحت بؤرة أساسية للفيروس بعد تراجعه في الصين وقلة الإمكانيات وتأخر اللقاح وسنشهد ربما وضعا مشابها للذي عرفته إيران أو أسوء، كما أن أثار هذا الركود الذي يسببه الوباء سيكبد القطاع الاقتصادي خسائر تعجز عن تعويضها حكومة جراد ، وقد قد يتسبب الوباء في مزيد من البطالة وتدني مستوى المعيشة وارتفاع في فاتورة الاستيراد بسبب التحول من الأسواق الصينية إلى الأسواق الأوروبية ، السيناريو الثاني الوضع القائم والذي يعتمد على الوعي الذي تساهم فيه بشكل كبير وسائل التواصل الاجتماعي من حيث اتخاذ الإجراءات لمواجهة هذا الوباء وطرق تجنبه قبل أن يستفحل ، السيناريو الايجابي ويبنى على بعض الأخبار التي تتناقلها وسائل الإعلام في قرب اكتشاف لقاح في المختبرات الألمانية والسيطرة على الفيروس .

مختار علال

نحن أمام وضع بالغ الحساسية و الخطورة

حذر الخبير الاقتصادي مختار علال من تداعيات انتشار فيروس كورونا، مشددا بان الحكومة مطالبة بتكثيف الإعلام وإبراز نماذج لمجابهة هذا الفيروس، مبرزا بان الكارثة ستكون في الأسابيع المقبلة خاصة أن أكثر من 4 ملاين في الجزائريين مهددين بسبب قلة التغذية.

وانتقد مختار علال في تصريح خص به “الوسط” سياسة الدولة في مجابهة الفيروس، أين اعتبر بأن الجزائر لم تم بالطرق الصحيحة لمواجهة هذا الفيروس خاصة بخصوص وقف الرحالات و منع التجمعات تفاديا لانتشار الفيروس ، قائلا :” الإجراءات التي ثم اتخاذها غير مجدية في الواقع و هي غامضة من الناحية الاقتصادية ، لابد من النزول إلى الشارع و إعطاء ضمانات لتهدئة الأمور”، مؤكدا على التوعية ، مبرزا بانه لحد الآن الشعب لم يدرك خطورة الوضع، مشددا على ضرورة رفع درجة الوعي .

من جهة أخرى، لفت مختار علال إلى الاقتصاد الجزائري مهدد بالركود، قائلا :” الاقتصاد الجزائري مرتبط بالتجارة العالمية الخارجية، 97 بالمئة من المحروقات تصدر إلى مؤسسات عالمية انهارت اقتصاديا، سعر النفط سينهار ؟أكثر و يتوقع أن يصل إلى 25 دولار، أيضا الواردات أغلبها من إيطاليا ،فرنسا،الصين و هذه الدول مسها الفيروس و إنهارت مؤسساتها مما سينعكس سلبا على توفر السلع “.

و أضاف المتحدث :” المنظومة الصحية في الجزائر هشة ، الجزائر صرفت 83 مليار دولار على قطاع الصحة في ظرف 15 سنة، ولم تستطيع إنشاء مستشفى يرتقي للمستشفيات الدولية، أما بخصوص التعليم فقد أنفقت 150 مليار دولار في ظرف 15 سنة ، وللأسف قطاع التعليم هش بسبب تواطئ و المؤامرات و بعض النقابات التي ساعدت على الرداءة “.

وشدد على ضرورة ترشيد النفقات في ظل تفاقم الأزمة بالنظر إلى أن الميزان التجاري مهدد بالعجز المالي في ظل تفاقم الأزمة، داعيا إلى ضرورة البحث عن مصادر أخرى لتمويل و فتح المصارف الإسلامية لاستقطاب الأموال

وقال مختار علال بأن ” الإشكال المطروح من الناحية التقنية هو في أن الجزائر لا تملك التجهيزات الممكنة لمواجهة فيروس كورونا خاصة ، أيضا وجود الأجانب و المغتربين بالإضافة إلى غياب المراقبة في المطارات ونقص التوعية سيزيد من انتشار الفيروس”.

إيمان لواس