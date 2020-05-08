الجزائر.. عبقرية المكان والدور الحضاري

بقلم: صالح عوض

الجزائر ليس بلدا عاديا في خريطة العرب والعالم الإسلامي.. وشعبها وضميره الجمعي ليس كما هو حال كثير من مواقعنا مشرقا ومغربا.. فهنا انتصرنا وهنا قاتلنا كما لم ينتصر أحد وكما لم يقاتل أحد.. كانت الملاحم الكبرى 130 سنة مقاومة مستمرة ففي صحرائها وجبالها ووديانها وسواحلها أثبتت الجغرافيا إصرارها على تحميل أبنائها مسئولية تاريخية، ومن هنا أرخ انهيار الاستعمار الفرنسي لإفريقيا دورته…. لم تبدأ الجزائر من انطلاق ثورتها المجيدة عام 1954 أو انتصارها المعجزة عام 1962 والتي كانت وحدها كافية لتصبح قاعدة ارتكاز للانبعاث نحو النهضة.. ولم تبدأ الجزائر مع مقاومة الأمير عبد القادر الجزائري العظيمة والتي تظهر مدى عبقرية البناء المدني في ظل معركة عسكرية طاحنة.. لقد تمتعت الجزائر منذ عديد القرون بمكانة جغرافية إستراتيجية وظل المكان ملهما لأبنائه بمهمات خاصة انها الإسناد المستمر للأمة كي لا تسقط وهكذا كان دورها في تأخير سقوط الأندلس عدة قرون كما كان دورها في تحرير القدس مع صلاح الدين الأيوبي كما كان وقوفها مع مصر في 1967 وفي 1973.. وكان وقوفها الاستثنائي في إطلاق الثورة الفلسطينية ورعايتها والأخذ بيدها.. هي الجزائر التي لاتزال بحيوية ثورتها وروح شهدائها وعلمائها تتطلع بنور عينها الى القدس التي تمد إليها حبال المودة والحب كما لم تمده إلى أحد من العرب والمسلمين ليس فقط لأن الجزائريين هم من تم توكيلهم بالدفاع عن حائط البراق ولكن أيضا لأن الأيام أثبتت أنهم الأحب والأقرب.. لقد دونت محددات الموقع الجغرافي وما ركب عليها من إنتاج بشري التاريخ، وذلك بما يسمى بوضوح عبقرية المكان..

إنه قدرها.. تنتصر فينتصر الآخرون الذين يسيرون في مركبها الحضاري والإنساني او تهزم فينهار قطارها الإنساني قاطرة وراء قاطرة.. وينتظر كل المريدين والتابعين لحركتها حتى تنهض من جديد وتثبت خطواتها على طريق الإنعتاق والتحرر فيلحق بها قطارها الطويل في إفريقيا والعرب والعالم المكافح.. ولهذا كانت دوما تتميز بنسق خاص في السلوك الجماعي لا يشبهها سواها.. وهي بهذا تحدد ملامح دورها الحضاري.

تنبيه ضروري:

قبل الحديث عن الدور المنتظر لبلد ما لابد من تناول شخصيته بالتحليل وكذلك أبعاده الجيوسياسية التي تتحرك في مجالاتها الشخصية.. هكذا يصبح الحديث عن الدور ينبغي ان لا ينتقص ولا ان يضخم ..ومن هنا ننطلق للحديث عن شخصية الجزائر.. يأتي هذا الكلام ليضع أمام الجميع محاولة لقراءة الجزائر وما يليق بها من دور إقليمي وعربي وإسلامي وإنساني بما يتناسب مع موقعها وإمكاناتها.. وكما انه من غير اللائق تكبير حجم الدور بل من العبث حيث سيقود إلى الخسران في المواجهات فوق الطاقة فإنه كذلك من غير المحمود تقزيم دور الجزائر لأنه يحرمها من الانطلاق نحو آفاقها الحقيقية الممكنة في حماية المسيرة الإنسانية في إقليم تتبوأ فيه موقع الريادة والمبادرة.

ما هو العصب الذي يحفظ للجزائر اتجاهها في عملية الضغط والشد التي تمارسها أبعادها، ويحفظ لها ذاتها من الإرتكاس، وتوازنها من الارتجاج؟ ما الذي يجعلها وسيجعلها قادرة على الخروج من كل دوامة واجهتها وتواجهها.. ومن كل اعتراك دوار نتيجة اشتباك أبعادها أو تصادمها من‭ ‬حين‭ ‬لآخر؟‭.‬ثم‭ ‬كيف‭ ‬تؤدي‭ ‬الجزائر‭ ‬أدوارها‭ ‬التي‭ ‬ترشحها‭ ‬لها‭ ‬الجغرافيا‭ ‬والثقافة؟؟‭.‬

عبقرية المكان:

إن تأمل أبعاد ارتكاز الجزائر يكشف إلى أي مدى تبدو العملية ـ عملية الحفاظ على توازن الذات ـ محفوفة بالمخاطر، إذ أن لهذه الأبعاد من السحر الخاص والجاذبية والحضور ما يجعلها ذات أثر عميق في تكوين شخصية الجزائر ووظيفتها في الزمان والمكان المعينين . في البداية يجب أن يقودنا التأكيد إلى القول بأن الإشارة إلى عبقرية المكان هي محاولة لتجاوز التفصيلات المعيشة الآنية التي مهما بلغت درجتها من الحدة لن تستطيع تشويه ما أنجبته الجغرافيا لكي يتوحد مع ما أصبح في حركة مجرى التاريخ في هذا المكان.. إذن هي محاولة لإعادة‭ ‬الرشد والتوازن‭.‬

بين خطي عرض 18و38 شمالاً وخطي طول 9 غرباً و 12شرقاً تقع الجزائر التي تبلغ مساحتها 2.38 مليون كلم مربع.. هذه الجغرافيا الممتدة من السلسلة الجبلية التلية والسلسلة الجبلية الأطلسية والأطلس الصحراوي وما بينهما من سهول ضيقة ومستطيلات إلى عمق الصحراء وما تمر عليه الطريق من سهول وهضاب وجبال.. هذه الجغرافيا المندفعة إلى عمق البحر في نتوء ضخم يجعل المسافة بين العاصمة الجزائر ومرسيليا 700 كلم يوحي بانتخاب هذا الموقع لكي يكون على رأس مسبحة أفريقيا التي لا يمكن لشمال المتوسط أن يفككها ما لم يقطع رأسها.. كما أنها القلعة‭ ‬المنيعة‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬أمام‭ ‬الغرب‭ ‬في‭ ‬اندفاعه‭ ‬نحو‭ ‬المشرق‭ ‬العربي‭ ‬والذي‭ ‬يكون‭ ‬سقوطها‭ ‬إيذانا‭ ‬بسقوط‭ ‬عواصم‭ ‬المشرق‭ ‬واحدة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى‭!‬

كما أنها موقع المقاومة الإفريقية المتقدم حيث ينشئ انثناؤه في البحر بهذه الكيفية الفرصة الخاصة بهذا المكان للتحكم بالبحر كما كان ذلك على مدار قرون سابقة، الأمر الذي جلب على أهل هذه الديار المؤامرات والحروب الطويلة، وهذا ما جعلها بحق ارض الجهاد، ولكن أيضا موقع العطاء المتميز قمحا ينقذ أوربا وفرنسا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر ويجعلها تتحرك بوجدانها الإنساني عندما يقف 15 ألف طبيب جزائري في مواجهة “كورونا” في فرنسا ومنهم أكبر المتخصصين في علم الفيروسات و التخصصات الطبية ولكن للأسف يصبح هذا كله محل مطامع الأعداء، وتنافس القوى العالمية للسيطرة عليها او لكسبها في فلكها.. هذا في حين يقابل تعمقها البحري تعمق آخر في الصحراء يوحي بدور من طبيعة جغرافيا المكان حيث تصبح المسؤولية على حماية العمق الإفريقي رئيسية كما توحي الجغرافيا بدور الحاضن والحامي للجوار العربي فتكون بذلك هي منعة المغرب العربي كله لاسيما ليبيا وتونس وموريتانيا وقلعة صموده ومقاومته .. وبذلك تعطى أطراف الجغرافيا فضاء آخر لحيوية المكان وعبقريته ينتقل في ظله سلطان الشمال الساحر بموقعه إلى عتبات أواسط أفريقيا بحثاً عن مساحات للفاعلية الخاصة به فيحتضن عمقها الجنوبي طوقا إفريقيا من عدة أقوام أنشأت علاقات أبدية بينه وبين أهل الجزائر جاء الإسلام ليكرسها ويعطيها شكل علاقة الشيح بمريده.. ولقد لعبت الطرق الصوفية التي وجدت منطلق دعواتها من الجزائر في هذا الصدد دوراً سياسياً ليصبح هذا الطوق الإفريقي سياجاً واقياً ولا تنسى إفريقيا كيف تصدت الجزائر لسفن أمريكا التي كانت تسطو على سكان إفريقيا تجلبهم عبيدا تقتل منهم في الرحلة كل من لا يقوى على السفر يتذكر الأفارقة كيف أدّب الجزائريون سفن أمريكا.. وفي التاريخ المعاصر يدرك الأفارقة ان الجزائر كانت قبلتهم يتلقون منها السند والدعم لدحر الاستعمار الفرنسي والأوربي.. فيصبح ظهر الجزائر محمياً فيما تقف وجهاً لوجه أمام طرف المتوسط الشمالي.. ولم تحل الصحراء الكبرى دون امتداد الجزائر نحو القدس فتكون حضورا أساسيا في حمايته وتحريره وما يتطلب ذلك من تفعيل روح العرب ونهوضهم.. ومن البحر إلى حدود التداخل مع إفريقيا تنتشر السهول الكبرى متنوعة المناخ والوظائف تشكل بتكاملها اكتفاء غذائياً شاملاً بل وفائضا كان على مدار القرون أحد الأسلحة الإستراتيجية للمستعمرين والغزاة.

وجاء البترول والغاز في قلب الصحراء وتنوعت مصادر البركة والخير لكي يستمر للمكان دوره التاريخي والطبيعي ولا يتخلف عن تميزه معطياً للصحراء وظيفة أخرى زيادة على صياغة الروح وتجليها الأمر المطلوب لكل نهضة رسالية حقيقية.. وهكذا تجدد عبقرية المكان الوسائل الملائمة لمواجهة التحديات المعاصرة.

انتخاب الجغرافيا:

من جبال القبائل إلى جبال الهڤار أي من الأوجه البيضاء الرطبة والخضرة الفسيحة المنتشرة بزيتونها وزيتها المنسكب في الجسم والروح فاعلية ونشاطاً إلى الرمال المسطحة والأفق البعيد والحجارة القاسية وكل ما تتركه للنظر والنفس من صلابة شكيمة وسعة صدر ونقاء سريرة.. من هناك إلى هنا تمتد فضاءات من التضاريس التي يركب على كل منها فاعلية مختلفة عن الأخرى مشكلة بمجموعها كياناً متعدد العناصر المناخية والبيئية، مما يعطي لهذا الموقع أيضاً فسحة من العمق الإنساني المتفتح على حيثيات الكائن الحي جميعاً مما يؤهله لأن يكون أحد المنارات الأساسية للرسالة.

على شاطئ المتوسط وعلى طوله شرقاً وغرباً تتركز الكثافة السكانية الهائلة، فيما ظلت بعض القبائل العربية ضاربة في السهول الصحراوية والواحات المنقطعة التي تتناسب إلى حد بعيد مع نفسية العربي وتنسجم مع تراثه.. وهذا الدفع الجغرافي للسكان على الساحل له دلالة أخرى زائدة على تلك التي ترتبط بأسباب المعيشة، إنها وقوف على ساحل تواصلت حملات التهديد عليه مئات السنين كما أنه أيضاً واجهة التعامل مع الطرف الآخر من البحر المتوسط حيث العواصم الأساسية: وهران، الجزائر، قسنطينة، عنابة، والمدن الإستراتيجية: المدية، البليدة، تبسة، بجاية، معسكر، تلمسان.. الداخلة في حوار متواصل مع الطرف الآخر سواء كان هذا الحوار صراعياً أو سلمياً.. مما جعل هذا الساحل أيضاً في كثير من الأحيان قاعدة انطلاق أو استقبال لكثير من موجات الجهاد والهجرة.. وهذا ما سيعطي هذا الساحل باستمرار أهميته بالنسبة لطرف المتوسط الشمالي.. فلن يكون بلا أهمية قصر المسافة بين شواطئ هذا الساحل والساحل الأوروبي.. انها المسافة التي تحتاجها الطائرة أو الباخرة لتصل بين شاطئين مختلفي الحضارة، مختلفي القومية، جالبة من البضائع والعادات والارتباطات المادية أو العاطفية مما‭ ‬يحدث‭ ‬المناعة‭ ‬أو‭ ‬الاختراق‭ .. ‬وإنه‭ ‬ليصبح‭ ‬من‭ ‬العبث‭ ‬إغفال‭ ‬هذه‭ ‬الحقيقة‭ ‬التي‭ ‬تلدها‭ ‬جغرافيا‭ ‬هذا‭ ‬الساحل‭ ‬واحتياجاته‭ ‬وطموحاته‭ ‬أو‭ ‬آثاره‭ ‬على‭ ‬طموحات‭ ‬الآخرين‭ ‬واحتياجاتهم‭.‬

الدور الاستراتيجي:

لقد أوجد الأبيض المتوسط عبر التاريخ بين القوى المحيطة به من مصالح مشتركة أو متضادة لم تترك فرصة لكي يكون هذا البحر فاصلاً للهدنة بل هو دوماً جسر للهيمنة والغزو وليس أكثر دلالة على ذلك من العشرين قرناً الأخيرة والتي شهدت إصراراً من قبل الطرف الشمالي للسيطرة على الطرف الجنوبي من البحر وإلحاقه تبعياً به.. كما أن الجنوب حاول مرات من الاندفاع للقضاء على مكمن الخطر في الشمال.. وهكذا يصبح المتوسط بحيرة تدافع وصراع بأكثر مما هو مدعاة للهدنة والاستقرار.. وتأخذ الجزائر في هذا المعترك دور قيادة الجنوب في مواجهة أطماع الشمال.

إن السياسة هنا تشكلها الجغرافيا كأوضح ما يكون، أي أن التاريخ صناعة الجغرافيا وانتخابها لموقع ما، بدور ما، وليس مجديا تصور أن لحظات الهدنة الظاهرة يمكن أن تدوم كثيراً أو أنها هدنة عميقة.. لأن ذلك يصطدم بالمصالح الحيوية لهذا الطرف أو ذاك.. إن الهدنة هنا هي بالضرورة مضرة بأحد الطرفين.. و مسيرة الحياة رهينة بالتدافع.

وللقيام بالدور الاستراتيجي بمعنى قيادة الجنوب في عملية واسعة من التنمية والبناء الاقتصادي وتقويته في مواجهة أطماع الشمال وإستراتيجيته لابد من تفعيل عناصر القوة جميعا من ثروات وقيم عليا سكنت قلوب الناس والارتقاء بالإدارة وتحديثها ومطاردة البيروقراطية واللامبالاة وحضور واع حاسم في قضايا الإقليم حيث يصبح من العبث توقع قيام الجزائر بدورها الاستراتيجي في ظل تشتت الإقليم أمنيا وتبعيته لمحاور في الشمال.. فالدور الاستراتيجي الأمني والإقتصادي يحتاج فضاءً يتسع دوما في ظروف مواتية وإمكانات حقيقية ومن هنا يصبح شمال أفريقيا السيد الآمن وعمقها الإسلامي المتواصل مجالا حيويا لدورها الاستراتيجي وهذا يعني بوضوح السير خطوات جديدة نحو التصادم مع القوى الاستعمارية التي ستحاول إثارة المشكلات أمام قيام الجزائر بدورها داخليا وخارجيا ولمواجهة هذه الاحتمالات يصبح الدور الاستراتيجي حقيقيا في ظل حتمية تنفس الحريات الداخلية وتنشيط الآلة الإعلامية و ضبطها بقوانين ومتابعة بعيدا عن السفاسف، و تعزيز الوعي العام بالحوار العميق المستمر من خلال مؤسسات تشريعية وثقافية و نشر مراكز البحث والتحليل والاستشراف لإيجاد نخب تدرك العقيدة الأمنية الإستراتيجية للبلد.

اقتصاديا وعلميا وسياسيا تتصدر الجزائر الإقليم وعلى حسب حجم انجازاتها في هذه الأصعدة يكون وضع الإقليم.. وبهذا يعود للجزائر دورها ومفاعيلها في العرب والمسلمين وإفريقيا جملة وهكذا نكون في اتجاه القدس.. والله غالب على أمره.