الجزائر ضمن 60 دولة الأكثر ابتكارا

أعلن مؤشر “بلومبرج للابتكار” لعام 2020، عن دخول الجزائر قائمة الدول الأكثر ابتكارا في العالم، مصنفا إياها في المرتبة الـ49 عالميا والثانية عربيا بعد الإمارات.

وكانت ألمانيا قد تصدرت التصنيف هذا العام، مطيحة بكوريا الجنوبية التي اعتلت رأس القائمة، خلال الست سنوات الأخيرة، في حين صعدت سنغافورة بثلاثة مراتب متقلدة المرتبة الثالثة عالميا، أما عربيا فقد احتلت الإمارات المرتبة الـ44, تلتها الجزائر لأول مرة في المرتبة الـ49، و خلفها تونس في المركز الـ52 ثم السعودية بعدها مباشرة، لتحل مصر في المرتبة الـ58 عالميا.

والجدير بالذكر، أن هذا المؤشر الدولي، الذي انطلق عام 2013، والذي يضم 60 مركزا، يعتمد أساسا على تحليل المعايير، باستخدام 7 مقاييس تضم معدلات الإنفاق على البحث التطوير، و القدرة على التصنيع و تركيز التكنولوجيا المتقدمة في الشركات التابعة للدولة.

مريم خميسة