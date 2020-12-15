الجزائر صمام أمان بشمال إفريقيا

بقلم: د.محمد مرواني

إن التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة المغاربية عبر المخطط الأجنبي والصهيوني الممنهج الذي يراد منه استفزاز ” الجزائر ” عبر الهرولة نحو ” التطبيع ” والتنازل عن العديد من المواقف التاريخية الثابتة ،والتراجع عن بعض السياسات الخارجية تستوجب هذه التحولات وهي متسارعة كما أشرت العمل على تقوية الجبهة الداخلية وتأسيس موقف سياسي جامع يعلو فوق أي اعتبارات فئوية أو حزبية فالأمن القومي للبلاد أمام تحديات خطيرة تقتضي تقوية مؤسسات الدولة وبناء درع متين قوي شعبي وسياسي في وجه المخططات الأجنبية والصهيونية التي بدأت أولى تحركاتها بتطبيع نظام ” المخزن ” مع الصهاينة ،وهو جزء من مخطط متواصل يراد منه استهداف المنطقة المغاربية المستقرة نسبيا بفضل السياسة المتوازنة للجزائر دوليا وإقليميا.

الرسائل الهامة التي بعث بها منذ يومين الوزير الأول للداخل تؤشر إلى حالة من الحذر ،والتأهب لدى مؤسسات الدولة مجتمعة إزاء هذه التحركات العدائية وقد اشار تصريحا أنها أجنبية ،ويراد منها استهداف أمن واستقرار الجزائر ،والمنطقة ولهذا فإن تجميع كل القناعات الوطنية على أخلاف منابعها السياسية لتوحيد الصف والموقف إزاء هذه المخططات المدمرة الخبيثة عاد من أهم الأولويات ويجب تحريك مشهد مقنع وحركة تأثير ،وتجميع للقوى تؤسس للموقف الواضح والجلي داخليا وخارجيا .

لقد اتضح أن موقف الجزائر الثابت من قضية “فلسطين ” المحتلة ودعمها القوي لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ومواقفها في السياسة الخارجية من العبث الإماراتي بمصالح الدول والتدخل السافر لهذه الدويلة في شوؤن العديد من الدول العربية وتورطها في ” ليبيا ” يشكل موقف الجزائر الثابت عقبة حقيقية في وجه هؤلاء المتآمرين الذين قزموا الكيان العربي ،وهو يعيش بسببهم أسوأ عهد للهوان العربي فلا الجامعة العربية عاد لها دور ،ولا كيان في ما يجري من تحولات خطيرة في المنطقة العربية.

من أجل كل هذا يجب الوقوف نخبا ومؤسسات مع مواقف الدولة الجزائرية والدفاع عنها باستماتة في وجه مخططات ليست بالسياسية بقدر ما تعبر عن دناءة الأخلاق وغياب ثقافة الدول ،وصالح العالم الذي يحتاج في ظل الوضع الخطير الاستقرار والأمن ،والتنمية ،والخروج من ،وباء فتاك أضراره الاقتصادية والاجتماعية على الدول ثقيلة.

أبان تحرك نظام المخزن في التطبيع ،والهرولة نحو الكيان الصهيوني عن مخطط أريد به جلب الكيان الصهيوني للمنطقة لفرض سياسة الأمر الواقع في مجال التطبيع الذي يبقى استسلاما غير مشروط للقوى الصهيونية المتواجدة بقوة في نظام اجنبي خطير تحركه لوبيات لا تريد الخير للجزائر ولكن ما يجب ان يكون للخروج من أي موقع للدفاع للمواجهة هو تقوية الجبهة الداخلية ،وبناء طبقة سياسية فعالة تستهدف الإقليمي والدولي بشكل واضح وتعبر عن مواقف الشعب الجزائري وقواه الحية إزاء مختلف القضايا المصيرية في المنطقة وتحفظ هذه القوى الفاعلة مصالح الدولة الجزائري العليا التي لن تهرول وراء المتخاذلين والخونة.