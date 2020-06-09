الجزائر.. سوناطراك توقع عقد تطوير حقل نفط مع شركة إيطالية بقيمة 400 مليون دولار

الجزائر / حسان جبريل / الأناضول

أعلنت شركة سوناطراك الجزائية ، الثلاثاء، توقيع عقد بـ400 مليون دولار مع شركة “ماري تكنيمونت” الإيطالية، لتطوير حقل نفطي جنوبي البلاد.

وقالت الشركة في بيان، إن مراسم توقيع العقد جرت، الإثنين، “ويخص الهندسة والمشتريات والإنشاء للمرحلة الثانية من تطوير حقل بئر السبع النفطي، جنوب شرق الجزائر”.

وقال مصدر في سوناطراك لـ “الأناضول”، فضل عدم كشف هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن تكلفة المشروع بلغت 400 مليون دولار.

وحسب المصدر ذاته، فإن مدة تنفيذ المشروع 40 شهرا من تاريخ التوقيع.

وشركة “ماري تكنيمونت” متعددة الجنسيات مقرها إيطاليا ومدرجة في بورصة ميلانو للأوراق المالية.

ووفق بيان سوناطراك، فإن المشروع يشمل إقامة محطة لمعالجة النفط في حقل “بئر السبع” على بعد 40 كيلومترا من حاسي مسعود أكبر مدينة نفطية في الجزائر (جنوب شرق).

وانطلقت المرحلة الأولى لتطوير الحقل، في مارس/ آذار 2018، فيما تشمل المرحلة الثانية من تطوير الحقل إقامة محطة ثانية لمعالجة البترول، لإنتاج 20 ألف برميل من الخام يوميا.

وستتيح المرحلة الثانية، رفع إجمالي إنتاج الحقل إلى 40 ألف برميل يوميا، باحتساب إنتاج المرحلة الأولى لتطوير المشروع، الذي يصل 20 ألف برميل يوميا.

ويتضمن المشروع، محطة لضغط الغازات وأخرى لضخ المياه في الآبار، وربط 33 بئرا نفطيا لتجميع إنتاجها من الخام.