الجزائر ستكون من “الدول الأوائل التي ستقتني” اللقاح المضاد لفيروس كورونا

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, أن الجزائر “ستكون من بين الدول الأوائل التي ستقتني اللقاح المضاد لفيروس كورونا”.

وأفاد الوزير الأول في تصريح للصحافة عقب اجتماع وزاري خصص لاستكشاف سوق اللقاح المضاد لفيروس كورونا حضره عدد من الوزراء والمدير العام لمعهد باستور, أن “هذا الاجتماع خصص لموضوع تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الخاصة بالإسراع في الاتصالات اللازمة مع الدول التي تقدمت في أبحاثها الخاصة بإنتاج لقاح فيروس (كوفيد-19) و الجزائر كدولة وحكومة ستكون من بين الدول الأوائل التي ستقتني هذا اللقاح” مبرزا أنه “سيتم تلقيح كل من يحتاج اليه”.