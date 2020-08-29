الجزائر توفد طائرة من المساعدات لإعانة لبنان

أفادت مصادر مطلعة ان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون امر الحكومة بايفاد طائرة تحمل شحنة من المساعدات ومواد البناء الى لبنان من اجل مساعدة الشعب اللبناني في عملية إعادة اعمار ما دمره تفجير مرفأ بيروت بداية اوت الجاري , ومن المزمع ان تصل الطائرة الجزائر اليوم الى لبنان وعلى متنها وفد وزاري ممثلا لرئيس الجمهورية .

وحسب نفس المصادر مواصلة في دعم الجزائر للبنان في تجاوز ازمة الدمار والخراب التي خلفها انفجار مرفئ بيروت أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الحكومة بيفاد طائرة مساعدات أخرى الى لبنان تحمل مساعدات إنسانية ومواد البناء الضرورية كالخرسانة الحديد والاسمنت واغراض أخرى كمساعدة أخرى من الجزائر لاعادة اعمار بيروت بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت الذي خلف خسائر بشرية ومادية كارثية لاسيما ماتعلق ببناء المستشفيات والمدارس وإعادة بناء المنازل التي انهارت على وقع هذا الانفجار الأول من نوعه في تاريخ لبنان , ومن المقرر ان تصل هذه الطائرة التي سيكون على متنها وفد وزاري ممثلا للرئيس عبد المجيد تبون صباح اليوم الأحد مطار بيروت ومن المتوقع ان تصل طائرات المساعدات الجزائرية الى لبنان يوم الأحد

جدير بالذكر ان الجزائر كانت في مقدمة الدول التي تضامنت مع الشعب اللبناني من خلال ارسال شحنة من المساعدات الإنسانية كما عبر الرئيس عبد المجيد تبون ساعات بعد الانفجار في الرابع من أوت الفارط عن دعم الجزائر شعبها وحكومة وتضامنها الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق .

ب.ع