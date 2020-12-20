الجزائر تنضم إلى تيار تعليق الإعدام

بقلم احسن خلاص

انطلق في الجزائر منذ سنوات نقاش حاد حول تفعيل عقوبة الإعدام التي توقف العمل بها فعليا منذ عام 1993. وقد برز الموضوع من جديد مع تنامي الإجرام في المجتمع وتنوع أشكاله بشكل أصبح بالإضافة إلى ما خلفته سنوات الإرهاب الدموية يشكل تهديدا للنسيج الاجتماعي ويضع إحدى مهمات الدولة في المجتمع وهي حفظ الأمن والسلم في مأزق كما يجعل متانة المجتمع الأخلاقية والحضارية محل جدل لاسيما مع التطورات الاجتماعية والثقافية الحاصلة منذ سنوات.

يبرز النقاش ويشتد كلما تلقى المجتمع صدمات مثل تلك التي تحدث عند اختطاف طفل قبل أن يعثر عليه بعد طول مشقة جثة هامدة في بئر أو مكان معزول ثم ما يلبث أن يختفي ليعود وقد كانت الأسابيع الأخيرة مسرحا لعودة تلك المظاهر البشعة لتحتل الساحة وتلهب العواطف التي تسيطر بدورها على توجهات النقاش.

في السادس عشر من هذا الشهر ضمت الجزائر صوتها إلى تلك الدول المنادية بتوقيف تفعيل عقوبة الإعدام على المستوى العالمي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو القرار الذي نال تزكية 123 دولة بينما رفضته 38 دولة وامتنعت 24 دولة عن التصويت. وتعد هذه المرة الثامنة التي ينتصر فيها القرار منذ 2007 ولا يزال يكسب انضمام بلدان جديدة في رحلة من أجل الحصول على قرار يقضي بمنع العقوبة من الأساس.

القرار الأممي نال ترحيب جمعيات حقوق الإنسان الجزائرية وقد استقبلته بفخر واعتزاز مثل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والمرصد الحر للمجتمع المدني وحقوق الإنسان وجمعيات أخرى تدور في فلكهما دون أن يثير ردود أفعال لدى الجهات المقابلة مثلما انتفضت عند طرح الموضوع في أروقة البرلمان منذ أشهر وقد شجعها الوعيد الذي أطلقه وزير العدل بلقاسم زغماتي بإمكانية العودة إلى تفعيل الإعدام لمواجهة ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال. غير أن الأطراف المحافظة في المجتمع وإن لم تيأس في الوصول يوما لإعادة الاعتبار لهذه العقوبة القصوى إلا أنها تعتبر وعود الحكومة ذرا للرماد في العيون ومحاولة لامتصاص غضب المجتمع. وقد يكون هؤلاء محقين في استنتاجاتهم إذا ما تبين لنا في نهاية المطاف أن الجزائر لا تزال تعلن للعالم تمسكها بتعليق تنفيذ حكم الإعدام.

وبعيدا عن الظرفية السياسية اتخذ النقاش حول المسألة طابعا تقليديا وأصبح الجميع يعرف حجج الجميع في قبول أو رفض الموضوع. وقد تمتزج ضمن حزمة الحجج تلك المتصلة بالعقيدة الدينية بتلك المرتبطة بالنزعة المحافظة التي ترفض أن تملى على المجتمع الجزائري قيم غربية غريبة عنه كما تتدخل حجج أخرى تتعلق بقوة ومتانة نظامنا القضائي وغيرها من الحجج. وشاءت الصدف أن يتزامن آخر نقاش حول الموضوع مع المناقشات الجارية حول تعديل الدستور في أكتوبر الماضي. ففي خضم الجدل المحتدم حول إقحام عقوبة الإعدام دخلت التعديلات الدستورية على الخط وكأنها سمعت ما يجري في أروقة البرلمان وخرج على صفحات الإعلام فقد أدخلت التعديلات مادة بأكملها تدلي بدلوها في الموضوع. تقول المادة 38: “الحق في الحياة لصيق بالإنسان، يحميه القانون ولا يمكن أن يحرم أحد منه إلا في الحالات التي يحددها القانون”. وقد جاءت هذه المادة لتثبت استثنائية ممارسة الدولة دورها في سلب الحق في الحياة في مجالات يحددها القانون وهذا تأكيد دستوري للإبقاء على حكم الإعدام دون أن يكون إشارة إلى إلزامية تنفيذه لاسيما وأن أصل المادة أن الحق في الحياة يحميه القانون ولا يحرم منه أحد. لقد أبقى المؤسس الدستور الباب واسعا للتأويل وأمام القانونيين ورشة هامة لتبيان تفاصيل وحيثيات تطبيق هذه المادة.

ويرى المناضلون من أجل إلغاء عقوبة الإعدام أن تأكيد الجزائر موقفها بشأن تفعيل العقوبة على المستوى الدولي يشجعها للمضي قدما نحو هذا الهدف الأسمى إذ لا يمكن القبول بها في ظل قضاء مشكوك في استقلاليته إذ يمكن أن تتخذ ذريعة لتصفية الحسابات وتلفيق التهم في حق المعارضين لا سيما وأن العقوبة لا تقتصر فقط على الجانب المتعلق بالقصاص وفق التشريع الإسلامي القائم بل قد يشمل جوانب أخرى تتعلق بالمواقف السياسية تحت مسميات عدة منها المساس بأمن الدولة أو الاتجار بالمخدرات وتهديد الوحدة والاستقرار والتجسس والجرائم الجنسية ضد الأطفال والمثلية والاتجار بالبشر والاستقواء بالعدو وغيرها من الجرائم التي دأب الكثير من الدول على إقحامها ضمن الجرائم التي تترتب عنها العقوبة القصوى.

ويأخذ النقاش القائم حول الموقف من عقوبة الإعدام التي أبقتها السلطة في النصوص وعلقت تنفيذها في الواقع منذ 27 سنة لكي لا تجوّع الذئب ولا تغضب الراعي، اتجاهات مختلفة وهو ليس حكرا على الجزائر فقط بل صار مسألة دولية كما رأينا. غير أن هذا النقاش في الجزائر غالبا ما يختزل بل يحوّل إلى اختبار الموقف من العقيدة والشريعة الإسلامية بدل البحث عن جدوى تفعيل أو تعليق العقوبة مع أن التاريخ الإسلامي قدم نماذج من الخلفاء الذين قاموا بتعليق الحدود في ظروف استثنائية، فضلا عن انعدام نص قرآني صريح يقضي بحكم الإعدام حتى في حق قاتل النفس المؤمنة بل توعده الله بعذاب جهنم خالدا فيها وغضب من الله دون أن يكلف البشر بتنفيذ حكم من الأحكام الدنيوية فيه. وحتى الآيات التي تحدثت عن القصاص لم تشر صراحة إلى سلب الحق في الحياة، ومع ذلك يتحول النقاش حول عقوبة الإعدام إلى جدل عقائدي يترتب عنه تصنيف هذا مسلما تقيا ورعا وذاك فاجرا كفارا استلبته الثقافة الغربية.