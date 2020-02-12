الجزائر تمنع إدخال 11 طن من السلع قادمة من الصين

كشف المدير الجهوي للتجارة بوهران، عن منع مصالح الرقابة بالحدود مؤخرا بميناء وهران إدخال شحنة من 11 طن من الأجهزة الإلكترومنزلية قادمة من الصين.

و حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن منعت مصالح المراقبة إدخال هذه الحمولة التي تتشكل من أجهزة تنشيف الشعر ومكاو، بقيمة 4 مليون دج لعدم المطابقة، حسبما أوضح فيصل الطيب، الذي أبرز أن منع إدخال هذه البضاعة تم عقب إجراء التحاليل وتجربة عينات منها على مستوى مخبر التجارب بقسنطينة.

كما منعت إدخال بميناء وهران حمولة من 46 طن من المنكهات الغذائية مستوردة من سويسرا بقيمة 13 مليون دج من قبل مصالح المراقبة بالحدود بسبب مخالفة مرتبطة بازدواجية الوسم للوثائق التجارية.