الجزائر تمتنع عن إرسال أئمة لإحياء التراويح

ألغت الجزائر عملية إيفاد أئمة لإحياء صلاة التراويح بمساجد دول أوروبية خلال شهر رمضان هذا العام، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من جائحة كورونا وقال بيان نشرته وزارة الشؤون الدينية عبر صفحتها على “فيسبوك”: إن “الوزير يوسف بلمهدي، اجتمع الأربعاء بإطارات وزارته، لوضع اللمسات الأخيرة لفعاليات شهر رمضان”.

وقال الوزير أنه “تم تقديم برنامج مسطر (محدد) لفعاليات شهر رمضان تتماشى مع ظروف الحجر الصحي الذي تعيشه البلاد”.

وشدد على أنه “تقرر إلغاء إيفاد أئمة لصلاة تراويح هذا العام بالمهجر (الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإسبانيا.. وغيرها) ودأبت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية كل عام على تنظيم مسابقة وطنية لحفظة كتاب الله من معلمي وأساتذة تعليم القرآن والمؤذنين، بهدف الترشح لأداء صلاة التراويح لإسناد الجالية المسلمة في دول أوروبا، بالتنسيق مع حكوماتها في إطار اتفاقيات ثنائية وأوفدت الجزائر خلال شهر رمضان الماضي 119 إماما لأداء صلاة التراويح بالمهجر، منهم 100 إمام إلى فرنسا، و7 أئمة إلى ألمانيا، والبقية موزعين على دول أوروبية أخرى، حسب وزارة الشؤون الدينية وحتى مساء الخميس، سجلت الجزائر 2268 إصابة بكورونا و348 حالة وفاة، حسب وزارة الصحة.

ع.غ