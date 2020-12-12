الجزائر تلغي منح الطلبة الأجانب للعام الدراسي 2020-2021

أعلنت وزارة الخارجية عبر موقعها عن إلغاء منح الطلبة الأجانب للعام الدراسي 2020-2021 لجميع الدول التي لديها بعثات في الجزائر خاصة الإفريقية منها والعربية ، وذلك بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت الخارجية الجزائرية، أن القرار يعود إلى تعذر إتمام إجراءات القبول والتسجيل والالتحاق بالجامعات بسبب جائحة كورونا والإجراءات الوقائية التي تتخذها الجزائر لمكافحة هذه الجائحة. كما أكدت في مراسلتها أن هذه الإجراءات شملت جميع الدول التي لديها بعثات في الجزائر، خاصة وان الجزائر تسعى إلى تنظيم الدراسة داخل الجامعات والمدرجات ،بالإضافة إلى القامات الجامعية ما يجعل التكفل بطلبة إضافيين صعبا في ظل جائحة الكرونا .

هذا وكانت الجزائر تتلقى بعثات من أكثر من 15 دولة افريقية ودول عربية خاصة فلسطين والصحراء الغربية وحتى من سوريا وتركيا للتكوين في متنوعة في شتى جامعات الوطن ، كما يوجد معهدا افريقي للمياه يستقبل نوابغ افريقيا للتكوين بدعم من المانيا بجامعة تلمسان ، ناهيك عن تخصصات دقيقة كالطب والصيدلة والالكترونيك والهندسة وحتى اللغات .

محمد بن ترار