الجزائر تقرر التراجع عن قرارها وتفتح جامعاتها للطلبة الفلسطنين بالجامعات الجزائرية

دعت وزارة الخارجية المغتربين الفلسطينين في بيانها المنشور عبر موقعها في الفايسبوك الطلبة المسجلين إلى الإسراع في تأكيد رغبتهم في السفر إلى الجزائر من اجل الدراسة على خلفية منح السلطات الجزائرية موافقتها لاستقبال الطلبة الفلسطينيين الدارسين في البلاد، بعد تعليق المنح الدراسية بسبب جائحة كورونا وإغلاق الحدود، هذا وطالب الوزارة الطلبة بارسال صورة عن جواز السفر، والهوية الفلسطينية إلى البريد الإلكتروني في موعد أقصاه ظهر يوم الأربعاء المقبل.

القرار الذي اتخد خلال هذا الاسبوع بعد تراجع فيروس الكرونا وفتح الحدود ، حيث كانت السلطات الجزائرية وعلى رأسها وزارة الخارجية في وقت سابق، قد قررت إلغاء منح الطلبة الأجانب للعام الدراسي 2020-2021 لجميع الدول التي لديها بعثات في الجزائر، بسبب جائحة كورونا الا انه وامام الاوضاع العالمية وخصوصية الاشقاء الفلسطنين تراجعت وزارة الخارجية عن قرارها ومنحت موافقتها على استقبال الطلبة الفلسطنين المضطهدين بالجامعات الجزائرية في موقف قوي يتزامن مع ارتفاع حملة التطبيع العربي مع اسرئيل .

محمد بن ترار