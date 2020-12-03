الجزائر تفتك الجائزة الفضية في مهرجان البوابة الرقمية

أعلنت لجنة تحكيم مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير عن الأفلام المتوجة في دورة نوفمبر 2020، ولقد توج فيلم “شحن” للمخرج كريم رحباني من لبنان بالجائزة الذهبية، بينما افتك الفيلم الجزائري الموسوم بـ “صخرة ضد الشرطة” للمخرج نبيل جدواني الجائزة الفضية، فيما نال الجائزة البرونزية المخرج التونسي يونس بن حجيرة عن فيلمه “صوف Isme“.

الفيلم البرتغالي “الغرفة” يتوج بجائزة لجنة التحكيم

وعادت جائزة لجنة التحكيم لجنة التحكيم التي ظفر بها فيلم “الغرفة” من إخراج لطيفة سعيد من البرتغال حيث يترأس هذه اللجنة الدولية الدائمة الدكتور أبوشعيب المسعودي من المغرب مع عضوية كل من مروان طرابلسي من تونس ونورالدين برابح من الجزائر.

تنويه للفيلم الجزائري “قتلتم براءتي” للويزة قادري

وبالنسبة للتنويهات فكانت من نصيب فيلم “قتلتم براءتي” من إخراج لويزة قادري من الجزائر وفيلم “الخط الأحمر” من إخراج قاسم غمكين من العراق.

جائزة الجمهور الكبرى من نصيب الجزائر

كما تم الإعلان عن فوز الفيلم الجزائري ” معركة ضد المستحيل ” من إخراج حالم يوغورطة من الجزائر بجائزة الجمهور الكبرى بعد احتساب الإعجابات على صفحة المهرجان ومجموعة المهرجان وقناة اليوتيوب الخاصة بالمهرجان، وهذا حسب ما أعلنت عنه هيئة تنظيم مهرجان البوابة الرقمية الدولي للفيلم القصير.

دليل بلخودير: قرابة نصف مليون زائر للصفحة الرسمية للمهرجان

وأكد مدير ومؤسس مهرجان البوابة الرقمية الدولي للفيلم القصير دليل بلخودير عن العدد الكبير من التصفحات لصفحة المهرجان الذي قارب النصف مليون زيارة في شهر نوفمبر وأكد أن مستوى الأفلام المشاركة في الطبعة الثامنة كان جيدا ويوجد تحسن كبير مع مرور الدورات، للتذكير فلجنة الانتقاء و الاختيار الدولية الدائمة تترأسها فاطمة الزهرة لعجامي من الجزائر و أعضائها السيد محمد بن سلمان الكندي من سلطنة عمان و حبيب باوي ساجد من إيران و طارق شاكر من العراق و الآنسة سلمى النور من السودان و علاء نصر من مصر و جيهان إسماعيل من تونس و محمد مجاهد من المغرب و توماس غراند من فرنسا.

منافسة 16 فيلما ومشاركة 11 دولة

وقد اختارت لجنة الانتقاء والاختيار الدائمة لمهرجان البوابة الرقمية الدولي للفيلم القصير في دورة نوفمبر 2020، 16 فيلما من أجل التنافس على جوائز هذه الدورة، ولهذا فلقد عرفت هذه الطبعة مشاركة 11 دولة والمتمثلة في كل من الجزائر التي شاركت بـ 5 أفلام، إضافة إلى البرتغال وليبيا، إيران، تونس، لبنان، مصر، المغرب، العراق، سلطنة عمان وتركيا.

حكيم مالك