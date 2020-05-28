الجزائر تطلب مساعدة تقنية من البنك العالمي لمساعدة العائلات ذات الدخل الضعيف

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية في رده على تدخلات النواب خلال مناقشة قانون المالية التكميلي، أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة آثار الأزمة الصحية و الاقتصادية، المتميزة بانخفاض المداخيل المالية مع دعم القدرة الشرائية للمواطنين لاسيما بالإبقاء على التحويلات الاجتماعية و رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون.

وفي رده على سؤال حول توزيع افضل للتحويلات الاجتماعية، أشار الى ان الاعانات المباشرة و غير المباشرة تخص جزءا كبيرا من المواطنين علاوة على ذوي الدخل الضعيف، مضيفا ان الاعانات المختلفة تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة لا سيما في الفترة الحالية.

وفي هذا السياق، قال راوية إن السلطات العمومية تتطلع إلى وضع منظومة جديدة من اجل توجيه الاعانات إلى ذوي الدخل الضعيف.

وكشف الوزير عن دراسة قيد الانجاز من أجل إصلاحات تسمح بوضع اداة خاصة بالعائلات ذات الدخل الضعيف.

و طلبت السلطات العمومية مساعدة تقنية من البنك العالمي من اجل وضع اداة تستهدف على المدى القريب العائلات ذات الدخل الضعيف من أجل ترشيد النفقات العمومية.