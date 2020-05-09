الجزائر تصدر 28 الف طن من حديد البناء الى كندا وامريكا

قام مركب الحديد والصلب “توسيالي” لبطيوة (وهران) بتصدير 18 ألف طن من حديد البناء إلى كندا، حسبما أستفيد اليوم السبت من مدير التجارة الخارجية ومتابعة الاستثمارات لذات المركب.

وقد تم نقل هذه الحمولة انطلاقا من ميناء مستغانم نحو ميناء أوشاوا بكندا أمس الجمعة، كما أوضح، ، عزي رمزي، في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية، مشيرا إلى أن عملية التصدير هاته تعد الثالثة من نوعها برسم العام الجاري.

كما يرتقب مع نهاية شهر مايو الجاري تصدير 10 ألاف طن من حديد البناء إلى الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقا من ميناء مستغانم، كما أشير إليه.