الجزائر تشهد كسوفا جزئيا للشمس هذا الأحد

أكد مركز الفلك الدولي، اليوم الجمعة، بأن الجزائر ستشهد يوم الأحد 21 جوان كسوفا جزئيا للشمس يستمر لمدة 26 دقيقة كاملة.

وحسب ما أكده المركز الدولي للفلك، فإن الكسوف الحلقي الجزئي للشمس سيستغرق في سائر البلدان العربية حوالي 3 ساعات، ويمكن أن يشاهد جزئيا أو حُلقيا بنسب متفاوتة.

ويحدث الكسوف الحلقي للشمس عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة، ويكون القمر في المنتصف، أي في وقت ولادة القمر الجديد، أين يلقي القمر ظلّه على الأرض، لنرى قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس المضيء.

وسيبدأ الكسوف الحلقي الجزئي في الجزائر يوم الأحد 21 جوان من الساعة 6:13 إلى 6:39 صباحا، أي لمدة 26 دقيقة كاملة.

هذا وستعرف الجزائر والعالم عموما ظاهرة فلكية أخرى وهي “الانقلاب الشمسي”، وهي ظاهرة تحدث مرتين في السنة، الأولى صيفا وتسمى “انقلابا صيفيا” والثانية شتاءً وتسمى “انقلابا شتويا”.