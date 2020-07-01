الجزائر تشتري نحو 300 ألف طن من قمح الطحين

قام الديوان المهني الجزائري للحبوب بإشتراء نحو 300 ألف طن من قمح الطحين من منشأ خياري في مناقصة دولية أُغلقت يوم الثلاثاء.

وبحسب ما كشفته وكالة ” رويترز” اليوم الأربعاء، فإن تقديرات تجارية أولية غير مؤكدة أشارت إلى شراء نحو 240 ألف طن وشدد متعاملون على أن مجمل المشتريات النهائي ربما لا يزال مختلفا.

وتحدد تقديرات أولية السعر المدفوع بين 217 و218 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن. وذكر متعاملون أن مستوى السعر الرئيسي هو 218 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن.

وتطلب المناقصة شحن القمح على فترتين من دول التوريد الأساسية في النصفين الأول والثاني من سبتمبر أيلول، تصبح النصفين الأول والثاني من أغسطس آب في حالة التوريد من أمريكا الجنوبية.