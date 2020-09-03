الجزائر تشتري نحو 125 ألف طن من علف الشعير

كشف متعاملون أوروبيون، اليوم الخميس 3 سبتمبر، أن الجزائر اشترت علف الشعير للاستراد من مناشئ خيارية، وذلك في مناقصة كان الحجم الاسمي فيها 50 ألف طن أغلقت يوم أمس الأربعاء، حسب وكالة رويترز.

وأوضح نفس المصدر أن التقديرات الأولية للكمية المشتراة تتراوح بين 90 ألف طن و125 ألف طن.

وأضاف ذات المصدر أنه استنادا إلى تقديرات المتعاملين الأوروبيين، فإن سعر الشراء دار بين حوالي 214 و215 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن.

وكانت المناقصة قد طلبت كمية اسمية قدرها 50 ألف طن على شحنتين حجم الواحدة منهما 25 ألف طن للشحن بين الأول والخامس عشر أكتوبر القادم وبين السادس عشر والثلاثين منه.