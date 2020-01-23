الجزائر تشارك في المعرض الدولي للسياحة بمدريد للترويج لإمكانياتها السياحة

تشارك الجزائر في الطبعة الـ 40 للمعرض الدولي للسياحة بمدريد الاسبانية في الفترة الممتدة من 22 إلى 26 جانفي الجاري.

وحسب بيان لوزارة السياحة، تندرج هذه المشاركة في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى الترويج لوجهة الجزائر السياحية وتعزيز عرضها المتنوع و الثري في السوق السياحية العالمية.

بالاضافة إلى الدفع بعلاقات الشراكة مع المهنيين ووكالات السفر والمتدخلين في الحلقة السياحية بإطلاق عدة مبادرات من شأنها ترقية المنتوج السياحي الجزائري.

ويعتبر FITUR الاطار الأمثل للتعرف على آخر المستجدات في صناعة السياحة العامية ، كما هو نقطة التقاء عالمية لمحترفي السياحة حيث يعرف مشاركة 142000 مؤسسة تجارية من 165 دولة و 253000 مشارك.