الجزائر تشارك غدا في اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث “صفقة القرن

يشارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج، رشيد بلادهان، غدا السبت بالقاهرة في أشغال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المخصص لبحث تطورات القضية الفلسطينية عقب إعلان ما يسمى بـ “صفقة القرن”.