الجزائر تستورد 240 طنا من القمح اللين

كشف تجار أوروبيون اليوم الأربعاء في تقديراتهم الأولية، إن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى نحو 240 ألف طن من القمح اللين في مناقصة دولية أُغلقت أمس الثلاثاء.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن التجار ، أن التقديرات الأولية للأسعارحددت ما بين 242.50 دولار و243 دولارا للطن تقريبا شاملا تكلفة الشحن.

وأضاف ذات المصدر أن القمح مطلوب للشحن في فترتين من الدول الرئيسية المصدرة، من الأول حتى 15 جوان المقبل ومن 16 حتى 31 من الشهر نفسه. وفي حال كان المنشأ من أمريكا الجنوبية يكون الشحن بين الأول و15 ماي و16 و31 ماي المقبل.