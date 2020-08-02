الجزائر تستلم عسكريا فارا من تركيا

تم استلام المساعد الأول المتقاعد, قرميط بونويرة, الفار من الجزائر على أن يمثل أمام قاضي التحقيق العسكري اليوم الاثنين, حسب ما أفاد به أمس الأحد بيان لمصالح الأمن.

وجاء في البيان أنه ” بأمر من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وبالتنسيق بين مصالحنا الأمنية ومصالح الأمن التركية, تم تسليم واستلام الخميس الماضي المساعد الأول المتقاعد ’ قرميط بونويرة ’ الفار من بلده، والذي سيمثل أمام قاضي التحقيق العسكري اليوم الاثنين.

المعني كان يشتغل كرئيس أمانة المرحوم الفريق أحمد قايد صالح وقد استغل منصبه للحصول على أملاك عقارية وأموال داخل وخارج الوطن

يواجه العسكري السابق قرميط بونويرة تهما ثقيلة متعلقة بالاختلاس وتسريب وثائق ومعلومات سرية من وزارة الدفاع والمعني دخل في اتصالات مع محرضين هاربين من العدالة مقيمين في الخارج قصد تسريب ونشر المعلومات ووثائق سرية ،المعني في اتصالات مع ضباط متقاعدين مقيمين في الخارج ونسق معهم بخصوص تسريب معلومات سرية ،قرميط بونويرة كانت تربطه علاقات قوية مع المدير العام للأمن الداخلي السابق واسيني بوعزة وقائد الدرك الوطني السابق غالي بلقصير.

