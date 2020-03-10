الجزائر تستعين بخبير جزائري يعمل في الصين لمواجهة “كورونا

أوضح وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد بأنه سيتم الاستعانة بخبير وباحث جزائري يعمل بالصين إلى جانب فريق من الخبراء من هذا البلد لديه “طريقة جديدة وخبرة عالية” في هذا الميدان سيصل إلى الجزائر خلال الأسبوع القادم.

و كشف الوزير، أنه بعد تجهيز ملحقة وهران التابعة لمعهد باستور فإن ملحقات كل من قسنطينة وورڨلة وتمنراست ستكون جاهزة “قريبا” لإجراء الكشوفات الطبية لفيروس كورونا في حالة ما ظهرت حالات للمرض بهذه المناطق.

وأكد الوزير في حديث خص به اليوم الثلاثاء وكالة الأنباء الجزائرية، أن السلطات العمومية اتخذت قرار فتح ملحقات جهوية لتخفيف الضغط على المخبر المرجعي للكشف عن الفيروسات التابع لمعهد باستور الجزائر مشيرا إلى أن ملحقة وهران أصبحت جاهزة وأن ملحقات كل من قسنطينة وورڨلة وتمنراست بصدد التجهيز وستكون بدورها جاهزة قريبا فيما سيتم الاستعانة بمخبر سطيف التابع للقطاع الخاص.

يذكر أن كل العينات الخاصة بالفيروسات الجديدة ونظرا لقلتها فيما سبق كانت تأخذ بالمناطق الذي يظهر فيها الفيروس ويتم نقلها إلى المخبر المرجعي للكشف عن الفيروسات بمعهد باستور