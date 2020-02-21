الجزائر تستدعي سفيرها في كوات ديفوار

قررت وزارة الشؤون الخارجية، استدعاء سفير الجزائر بجمهورية كوت ديفوار للتشاور، عقب تصريحات مبطنة للوزير الايفواري للاندماج الافريقي والافواريين بالخارج، إثر فتح هذا البلد لقنصلية مزعومة في مدينة العيون المحتلة في الصحراء الغربية، حسب ما أفاد به، بيان للوزارة.

وجاء في بيان الوزارة أن وزارة الشؤون الخارجية قررت استدعاء سفير الجزائر بجمهورية كوت ديفوار للتشاور، عقب تصريحات مبطنة للوزير الإيفواري للاندماج الافريقي والافواريين بالخارج ، إثر فتح هذا البلد لقنصلية مزعومة في مدينة العيون المحتلة في الصحراء الغربية، ضاربا بذلك عرض الحائط الالتزام الجماعي للبلدان الافريقية المؤسسة للاتحاد الإفريقي القاضي بالتمسك بمبادئ المنظمة والعمل على تحقيق الأهداف المكرسة في العقد التأسيسي، خاصة ما تعلق منها بضرورة الوحدة والتضامن بين الدول والشعوب والدفاع عن السيادة والوحدة الترابية واستقلال الدول الأعضاء .

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