الجزائر ترسل 90 طن من المواد الغذائية والطبية إلى مالي اليوم

سترسل الجزائر مساعدة إنسانية جزائرية متكونة أساسا من 90 طن من المواد الغذائية و وسائل الوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، حيث سيتم إرسالها إلى العاصمة المالية باماكو اليوم الجمعة.

وأوضح بيان للهلال الأحمر الجزائري، أن الجزائر سترسل يوم غد الجمعة إلى باماكو، عن طريق جسر جوي للجيش الوطني الشعبي، مساعدة إنسانية لصالح الشعب المالي متكونة أساسا من 90 طن من المواد الغذائية ومواد طبية للوقاية من فيروس كورونا وأجهزة تنفس اصطناعي.

وأوضح البيان، أن الشعب الجزائري ووفاءا منه لمبادئ التضامن وحسن الجوار يواصل هبته التضامنية مع شعوب الدول المجاورة.