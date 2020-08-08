الجزائر ترسل 31 طن من المساعدات الإنسانية للشعب الصحراوي

أرسلت الجزائر أمس طائرة عسكرية محملة ب31 طن من المساعدات الإنسانية الى مخيمات اللاجئين الصحراويين تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وجاء في بيان وزارة الدفاع انه أقلعت صباح السبت طائرة عسكرية محملة بشحنة من المساعدات الإنسانية لفائدة الشعب الصحراوي الشقيق، إنطلاقا من القاعدة الجوية ببوفاريك باتجاه القاعدة الجوية للإنتشار بتندوف وتتمثل هذه المساعدات، حسب ذات المصدر، في 31 طن من المواد الغذائية والمعدات الطبية، ممنوحة من طرف الهلال الأحمر الجزائري والمديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني.

وتعتبر الخطوة حسب بيان وزارة الدفاع، سانحة تجدد من خلالها الجزائر عزمها على تعزيز أواصر الأخوة والصداقة بين الشعبين الشقيقين كما تؤكد أيضا على مدى جاهزية الجيش الوطني الشعبي للمساهمة بفعالية في مثل هذه العمليات الإنسانية

ب.ع