الجزائر تدين “بشدة” الاعتداءات الارهابية المرتكبة في نيجيريا والتشاد

أدانت الجزائر، اليوم الأربعاء، “بشدة” الاعتداءات التي ارتكبتها الجماعة الارهابية بوكو حرام في كل من نيجيريا و التشاد و التي خلفت عدة قتلى في صفوف الجنود بكلا البلدين.

وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف لوكالة الأنباء الجزائرية “ندين بشدة الاعتداءات الارهابية المرتكبة من طرف الجماعة الارهابية بوكو حرام بمنطقة كوندوغا شمال شرق نيجيريا و بمقاطعة البحيرة بجنوب التشاد مخلفة العديد من القتلى في صفوف جنود البلدين.

كما أردف ذات المسؤول يقول “نقدم تعازينا لعائلات الضحايا كما نؤكد لحكومتي البلدين و للشعبين الشقيقين تضامننا الكامل”.