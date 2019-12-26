الجزائر تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مفرزة عسكرية ببوركينا فاسو

أدانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم الثلاثاء الفارط مفرزة عسكرية شمال بوركينا فاسو مخلفا العديد من القتلى من بينهم مدنيين.

وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، “ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، مفرزة عسكرية للجيش البوركينابي و كذا مدنيين بمدينة اربيندا، شمال بوركينا فاسو والذي خلف العديد من القتلى من بينهم مدنيين أغلبهم نساء”.

وأضاف بن علي الشريف “و إذ نقدم تعازينا الخالصة لعائلات وأقارب الضحايا، نجدد تضامننا مع بوركينا فاسو شعبا و حكومة”.

واسترسل يقول “نبقى على قناعة بقدرة شعب و حكومة بوركينافاسو على ايجاد القوة و العزم اللازمين لمكافحة و استئصال هذه الأفة”.