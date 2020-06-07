الجزائر تدعو لاشراك الفاعلين الإقليميين والدوليين

دعت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها، أمس، الفاعلين الإقليميين والدوليين، لتنسيق جهودهم، لإيجاد تسوية سياسية دائمة للأزمة في ليبيا.

وأوردت الوزارة في بيانها، أن الجزائر بذلت جهودا على مختلف الأصعدة، للتوصل إلى تسوية سياسية، بدءا بوقف إطلاق النار، والجلوس إلى طاولة الحوار، من أجل حل سياسي شامل، وفقا للشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، وفي إطار احترام إرادة الشعب الليبي الشقيق.

في حين، جددت الجزائر تمسكها بالدور المحوري لدول الجوار، من أجل تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين، من خلال اعتماد الحوار الشامل كسبيل وحيد لتحقيق السلام في ليبيا، وضمان وحدة وسلامة أراضيها، مذكرة بالمناسبة، أن موقف الجزائر القائم على الوقوف على مسافة واحدة، من كل الأشقاء الليبيين، دون انحياز أو تغليب منه لطرف على حساب الآخر.

وللتذكير، فقد أفاد بيان لوزارة الخارجية الليبية، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، أن وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، قد أجرى اتصالا هاتفيا، بكل من وزيري خارجية تونس، نورالدين الري، ووزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم، السبت الفارط، في إطار التشاور الكامل وتنسيق المواقف، بين ليبيا وتونس والجزائر، حيث أطلع الطرفان على آخر التطورات الميدانية والسياسية في ليبيا.

مريم خميسة