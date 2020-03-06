الجزائر تدعو الأفامي دعم الدول الفقيرة لمواجهة كورونا

دعا محافظ بنك الجزائر أيمن بن عبد الرحمان صندوق النقد الدولي إلى ضرورة تطوير إطار عام من أجل عمل سريع يتضمن الدعم المالي قصد مواجهة انتشار وباء فيروس كورونا، إلى جانب إيلاء اهتمام خاص بالبلدان الهشة.

ورحب بن عبد الرحمان في كلمته خلال خلال دورة للجنة النقدية و المالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي و بمبادرة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في البحث عن إجابة تكون متناسقة عموما مع هذا التهديد العالمي.

وأكد المتحدث بأنه يجب تطوير إطار عام من أجل عمل سريع، يدرج الدعم المالي بالتنسيق الوطيد مع هيئات دولية أخرى، و مع ايلاء اهتمام خاص للبلدان الهشة التي تعاني من مشاكل مالية و لوجستية لمواجهة هذه الأزمة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى رفع تحديات التنمية و مواجهة صدمات خارجية أخرى وعقدت اللجنة النقدية و المالية الدولية، المتكونة من 24 بلدا منها الجزائر، دورة استعجالية من خلال التحاضر عن بعد برئاسة جورجيفا و محافظ بنك الاحتياط لجنوب إفريقيا، الرئيس الدوري للجنة النقدية و المالية الدولية.

عطار ب