الجزائر تدخل على خط الأزمة في ليبيا

حل أمس بالجزائر كل من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج، ووزير الخارجية التركي مولود تشاويش أغلو ، في زيارة لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا و أكد خبراء في حديثهم ليومية الوسط أن خطوة الجزائر لبحث الوضع وسبل حلحلته تعبر عن اهتمامها بالأزمة الليبية وتؤشر إلى تفعيل دورها في المنطقة .

المحلل السياسي إسماعيل خلف الله :

دعوة سراج جاءت نتيجة المستجدات الأخيرة

و خلال تعقيب له على مستجدات الوضع الليبي قال المحلل السياسي الدكتور إسماعيل بن خلف الله أن الجزائر كما هو معلوم تعترف بحكومة السراج كسلطة شرعية معترف بها دوليا .

ويعتقد الباحث في القانون الدولي أن دعوة الجزائر لسراج جاءت في هذا الوقت بالذات لأسباب عديدة، لعل من أهمها الوضع الأمني المتردي في ليبيا وتهديدات قوات حفتر ومحاصرتها للعاصمة طرابس والتطور الأمني الخطير خاصة بعد القصف الجوي الذي استهدف الكلية الحربية في طرابلس، وراح ضحيته أكثر من 40 طالباً ليبيا.

ويرى ان الخطوة نتيجة التطور الذي يشهده الملف الليبي سواء فيما تعلق بالخطوة التركية المتمثلة في إرسال قوات تركية لمواجهة قوات حفتر.

وأضاف أنه ربما تأتي أيضا من خلال الرسالة التي وجهها السراج للجزائر بتفعيل الاتفاقيات الأمنية المشتركة خاصة ما تعلق بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات ومحاربة الإرهاب وتهريب السلاح.

ولم يستبعد أيضا أن تكون في إطلاع الجزائر بكل صغيرة وكبيرة خاصة ما تعلق بالتطورات الأخيرة ومؤتمر برلين الذي سينعقد لاحقا.

من جهة أخرى أكد المحلل السياسي أن الجزائر بسلطتها الجديدة قررت العودة بقوة إلى الساحة الإقليمية وأهمها الملف الليبي مشيرا إلى أن الجزائر تبقى في نظر كل المتابعين للمشهد الليبي دولة فاعلة بحكم الجوار والحدود الشاسعة بين البلدين.

وقال أن الجزائر دولة لها تأثير على جامعة الدول العربية والدليل على ذلك اعتراض مندوب الجزائر لدر الجامعة على طرد ممثل حكومة الوفاق من الجامعة العربية ودافع بقوة على حكومة السراج باعتبارها الحكومة المعترف بها دوليا.

و بخصوص دعوة ميركل للجزائر لحضور مؤتمر برلين قال الدكتور إسماعيل أنها جاءت بناء على الدور الجزائري في هذا الملف ، وللموقف الجزائري الرافض لأي تدخل أجنبي وخاصة العسكري منه وهذا يتطابق مع الموقف الألماني كما يعتقد أيضا أنها استجابة لدعوة تركيا بضرورة إشراك الجزائر في هذا الملف الحساس.

المحلل السياسي محمد بوضياف :

أطماع دولية على حساب الأمن القومي الجزائري

من جانبه قال المحلل السياسي محمد بوضياف أن ليبيا دولة جارة وللجزائر معها علاقات متينة وتاريخية أثناء السلم والحرب ، مشيرا أن ليبيا تمر بأزمة عميقة قوضت أركان الدولة وتعدت إلى دول الجوار لما تشهده من انفلات أمني وعسكري.

و أوضح ذات المتحدث أن زيارة السراج للجزائر بوصفة رئيس حكومة الوفاق يندرج في إطار المشاورات الدائمة بين بلدين شقيقين لمواجهة التحديات التي تفرضها تدخلات الكثير من الجهات الأجنبية ذات المصالح ، وتنسيق المواقف بين البلدين عشية انعقاد مؤتمر برلين بما يؤكد على الحل السياسي .

وأشار بوضياف أن بداية قرع طبول الحرب والاستعداد لها من طرف جهات تصطف وراء المتنازعين من الليبيين ، وقال أن حرص ألمانيا على استدعاء الجزائر بوصفها وسيط وحامل للحل السياسي هو حماية للأمن القومي الأوروبي والخوف من تكرار تجربة الهروب الجماعي من ويلات الحرب كما حدث مع الأزمة السورية ، مضيفا في ذات الشأن أن ألمانيا تدرك أن الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا يتيح للاقتصاد الأوروبي فرصة المنافسة في الاستثمار في القارة العذراء من جهة ويتيح لها تامين تدفقات الغاز الذي أصبح يشكل لها هاجسا بعد أزمة أوكرانيا ،

وفي ذات السياق أكد المحلل السياسي أن الجزائر ستذهب إلى المؤتمر تحمل حلا زكته الكثير من الدول في مرحلة سابقة إلا أن أطماع الدول التي لها مصالح مادية من بينها إسرائيل واليونان وتركيا تزايدت وأصبحت تلوح بالحرب والمواجهة وعلى حساب الأمن القومي الجزائري وكذلك المصري ومن وراءه بعض دول الخليج الذين باتت تؤرقهم بروز الجماعات الإسلامية المنتمية لتيار الإخوان.

خبير الدراسات الجيوسياسية الأمنية علي الزاوي:

لا حل في ليبيا إلا بالمفاوضات

أما خبير الدراسات الجيوسياسية الأمنية علي الزاوي فيرى أنه لا حل في ليبيا إلا عن طريق العودة إلى طاولة المفاوضات بمشاركة كل الفرقاء.

وأوضح ذات المتحدث أن المعادلة الرئيسية تكمن في جمع شيوخ مؤتمر قبائل ليبيا ومشاركة الدكتور سيف الإسلام القذافي وكذا الجزائر باعتبارها البلد الوحيد الذي يسعى لخروج ليبيا من مأساتها عن طريق الحوار.

و أشار الخبير الأمني إلى توقعه تفاقم الأوضاع في ليبيا منذ أكثر من ست سنوات و دعا إلى الإسراع لإيجاد حل للازمة مؤكدا أنه لا يوجد حل خارج إطار المفاوضات والمصالحة الحقيقية و قال أنه يجد التحضير لانتخابات رئاسية وشدد على ضرورة التخلي على الزعامة كما حذر من استمرار الوضع الحالي الذي قد يتسبب في انهيار كينونة دولة اسمها ليبيا وبغدادية طرابلس.

الخبير الأمني بن جانة عمر:

ليبيا منطقة توتر متعاظمة

قال الخبير الأمني بن جانة عمر أن أمن ليبيا مهم جد للجزائر باعتبار الأمن الليبي من الأمن الجزائري .

و أضاف بن جانة أن الأزمة الليبية تشهد تدخلات خارجية قد تشكل خطرا كبيرا على الجزائر كدولة مجاورة، وعلى إفريقيا كقارة، وخاصة منطقة الساحل كإقليم فرعي، وبالتالي فهي تُعد نقطة توتر بالنسبة للجزائر والقارة أما عن تأثير الأحداث الدائرة في ليبيا، فاعتبر الخبير الأمني أنه سيشمل جميع الدول المجاورة.

و بخصوص الدور الذي ستلعبه الجزائر لحل الأزمة قال بن جانة أنها ستتحرك دبلوماسيا على أكثر من ستسعى الجزائر على إقناع دول الجوار بضرورة العمل لإحلال السلم بالمنطقة.

ف.نسرين صعيد، من أجل التهدئة وضبط النفس، انطلاقا من مبادئها الرامية إلى رفض التدخل الأجنبي، وقال أن الجزائر