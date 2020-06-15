الجزائر تخفض سعر بيع الغاز لتونس بـ 10 بالمائة وتمدد آجال الدفع بـ 30 يوما

أفضت مؤخرا المفاوضات التونسية الجزائرية الخاصة بتجديد عقد شراء الغاز الجزائري إلى قبول الجانب الجزائري بتخفيض السعر التعاقدي القديم بـ 10 بالمئة.

وحسب ما أفادت به وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي التونسية، اليوم الإثنين في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن المفاوضات ستمكن الشركة التونسية للكهرباء والغاز من تخفيض كلفة فاتورة شراء الغاز الجزائري وكذلك التمديد في فترة آجال الدفع من 15 يوم الى 30 يوم.

وكانت الشركة التونسية للكهرباء والغاز قد تقدمت باقتراح للجهات الرسمية الحكومية وبالتنسيق مع سلطة الإشراف، رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية قصد طلب إمكانية مراجعة الصيغة التعاقدية القديمة واعتماد صيغة جديدة تسمح بالتخفيض من التكلفة الجملية لشراء الغاز الجزائري.