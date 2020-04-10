الجزائر تخفض إنتاجها ب200ألف برميل يوميا

* الأسعار ستصل 68 دولار للبرميل منتصف جوان

قال الخبير الاقتصادي الدكتور مختار علالي في اتصال مع الوسط أن مخرجات اجتماع أوبك الأخيرة يمكن وصفها باتفاق تاريخي لمنتجي النفط بتخفيض الإنتاج بـ 10 مليون برميل بين 01 ماي إلى غاية 30 جوان سيرتفع السعر بداية من اليوم ليصل غدا إلى 38 دولار ثم 40 الى أن يصل في بداية ماي الى 45 دولار ثم 68 دولار منتصف شهر جوان حيث نكون قد تجاوزنا وباء كورونا بتغيير تعاملاتنا والعودة الى الاخوة والمحبة لبناء مجتمع متماسك ، والنفط للعلم نحن نعمل بنظام العقود.الآجلة ، سيكون لذلك أثر مالي ايجابي على ميزانية الدولة ، لكن نتمنى الإبقاء على سياسة التقشف على الجميع ومتابعة محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة داخليا وخارجيا.

و كان وزير الطاقة وزير الطاقة محمد عرقاب أمس الجمعة أن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها (أوبيب+) بمشاركة الجزائر التي ترأس الندوة, أن المنظمة وافقت اثر اجتماعها الذي انعقد بواسطة تقنية الفيديو ليلة الخميس إلى الجمعة على تخفيض الإنتاج ب10 مليون برميل/يوميا, 000 200 منها تخص الجزائر خلال شهري ماي و جوان لغرض ضمان استقرار أسعار الخام التي انهارت بفعل فيروس كورونا.

قفزت أسعار النفط, في الوقت الذي تبحث فيه منظمة أوبك و منتجون آخرون, تتصدرهم روسيا، تخفيضات في إنتاج النفط, بنحو 10%، بعد تسريبات قالت إن موسكو والرياض اتفقتا على تخفيضات كبيرة في الإنتاج بهدف دعم الأسواق التي تضررت بشدة بفعل تداعيات فيروس كورونا وارتفعت عقود مزيج “برنت” بنسبة 10.4% إلى 36.24 دولار للبرميل، وكان المزيج قد بلغ هذا المستوى آخر مرة في 13 مارس الماضي. أما عقود الخام الأمريكي فقد صعدت بنسبة 13% إلى 28.36 دولار للبرميل، وفقا لما نقلته وكالة “تاس”وأدى انتشار الفيروس لتراجع الطلب على وقود السيارات والطائرات وانخفاض أسعار الخام إلى أقل من تكاليف الإنتاج لدى الكثير من المنتجين، بما يشمل منتجي النفط الصخري الأمريكيين و قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن منتجي النفط الأمريكيين خفضوا الإنتاج بالفعل وحذر من أن لديه خيارات كثيرة إذا لم تتوصل السعودية وروسيا إلى اتفاق أول أمس يوم الخميس وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه توصل لصفقة مع السعودية و روسيا يمكن أن تؤدي إلى خفض الإمدادات العالمية بما بين 10 و15 مليون برميل يوميا وبلغ أكبر خفض للإنتاج توافق عليه أوبك على الإطلاق 2ر2 مليون برميل يوميا وذلك في 2008.

ومؤخرا، انضمت روسيا و تسعة منتجين آخرين لأوبك في تخفيضات وصلت إلى 1،7 مليون برميل يوميا واختلفت الرياض وموسكو الشهر الماضي بخصوص الاستمرار في هذه التخفيضات، التي كانت تسمح للولايات المتحدة ومنتجين آخرين غير مشاركين فيها باكتساب حصص سوقية.

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر بلد منتج للنفط في العالم لكن إدارة ترامب لم تبد أي رغبة في إصدار أمر بإجراء تخفيضات ولم تُشر السعودية وروسيا بعد بشكل علني إلى أي اتفاق على تخفيضات أو إلى كيفية توزيعها على المشاركين وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أمس الأربعاء ردا على سؤال بشأن ما إذا كان انخفاض إنتاج النفط الأمريكي بسبب ضعف أسعار الخام يمكن أن يوضع في الحسبان: “هذه بالتأكيد تخفيضات مختلفة”.

ويشمل التفاوض على التخفيضات تحديد الأساس التي ستحسب عليه، وهي مسألة أصبحت ضبابية بعدما أعلنت السعودية وروسيا خططا لزيادة الإنتاج بعد انهيار المحادثات بين أعضاء مجموعة أوبك+ في فيينا في السادس من مارس.

ورفعت المملكة الإنتاج إلى 3ر12 مليون برميل يوميا في أفريل من أقل من عشرة ملايين برميل يوميا في مارس و زادت حليفتاها الخليجيتان، الكويت والإمارات، أيضا إنتاجهما في حين أعلنت موسكو أن الشركات الروسية قد تعزز الإنتاج بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا.

عبدالسلام غريب