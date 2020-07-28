الجزائر تخطط لاطلاق مشاريع شراكة مع مؤسسات صينية في مختلف القطاعات

كشف وزير الصناعة, فرحات آيت علي براهم, عن خطط لإطلاق العديد من مشاريع الشراكة مع مؤسسات صينية في العديد من ميادين النشاطات الصناعية.

و قال الوزير آيت علي عقب لقائه بالمدير العام للشركة الصينية المتخصصة في مجال الصناعة, بناء و استغلال الحظائر و المشاريع (سي سي او سي سي) بالجزائر زونغ بانفنغ, ان فحوى اللقاء كانت حول مستقبل وآفاق العلاقات بين القطاع العمومي و الخاص الجزائري و الشركات الصينية بصفة عامة و مؤسسة “سي سي او سي سي” بصفة خاصة و في هذا الصدد, أوضح الوزير ان مؤسسة “سي سي او سي سي” اقترحت التمويل و الانخراط, ليس كمقاولين كما كانوا في الماضي, بل كمستثمرين و شركاء في العديد من المشاريع التي تعتبر مهمة بالنسبة للاقتصاد الوطني

و من بين مجالات الاستثمار المقترحة, أشار الوزير آيت علي, إلى انجاز و تسيير المناطق الصناعية و مناطق النشاطات و تجديد العتاد الصناعي و كذلك إعادة بعث بعض المجمعات والقطاعات المتوقفة معتبرا ان مؤسسة “سي سي او سي سي” تحوز على الخبرة التقنية و الإمكانيات المالية لإنجاز هذه المشاريع و موازاة مع اقتراحات الشركة الصينية, أوضح الوزير ان الطرف الجزائري قدم للمؤسسة النظرة الجزائرية الجديدة لإعادة بعث الاقتصاد و النصوص و التشريعات الجديدة التي تسمح بإقامة شراكات بصفة أخرى مختلفة عن تلك التي كانت متاحة في الماضي

من جهته, صرح زونغ بانفنغ, ان مؤسسته عرضت على الوزير امكانياتها في العديد من المجالات الصناعية”, مضيفا انها ترغب في المساهمة في تطوير القطاع الصناعي بالجزائرو للتذكير, تتواجد مؤسسة “سي سي او سي سي بالجزائر منذ 1985 في العديد من المشاريع و تعتبر رائدة في العديد من المجالات منها السكك الحديدية, الانفاق, الطرقات, الموانئ و المطارات وعلى المستوى العالمي تتواجد الشركة ب 103 دولة عبر مختلف مناطق العالم

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