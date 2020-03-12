الجزائر تحصد المراتب الأولى في مسابقة مصر الدولية للقرآن الكريم

تصدرت الجزائر، المراكز الأولى في مسابقة مصر “بور سعيد” الدولية، في حفظ القرآن الكريم بروايتين مختلفتين وتلاوته والابتهال والإنشاد الديني.

وشارك في هذه المسابقة، والتي تم تنظيمها في الأيام القليلة الماضية، أكثر من 41 دولة من مختلف دول العالم.

وحصلت كل من الجزائر والمغرب، على المراتب الأولى في هذه المسابقة، حسب الفروع.

وتحصل الجزائري، لحسن فطان، على المركز الثالث في فرع الحفظ بالروايتين، فيما عاد المركز الأول والثاني، للمغربيين، معاذ الدويك، وإلياس المهياوي “فرع التلاوة”.

بينما حصل الجزائري علي صحراوي، على المركز الثاني في فرع الابتهال والإنشاد الديني، وتحصل المغربي عبد العالي حمدان، على المركز الثالث.

يذكر أن المسابقة شارك بها 41 دولة من قارة أسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وروسيا وبريطانيا وماليزيا وإندونيسيا، ودول عربية.

وتم منح جوائز مالية بإجمالي 920 ألف جنيه للثلاثة الأوائل في الأفرع الأربع للمسابقة وهي: حفظ القرآن الكريم كاملا بروايتين، وحفظ القرآن الكريم كاملا للإناث، والإبتهال والإنشاد الديني، والأصوات الحسنة.

وضمت لجنة التحكيم كل من: الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة تصحيح المصحف بالأزهر الشريف، والقارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطى، والشيخ محمد زغلول، إمام الجامع الأزهر، والشيخ جاسم الأميري، من دولة الإمارات.

والشيخ محمد ترابي، من دولة المغرب، والدكتور محمد الصادق، من دولة اليمن، والمنشد حسام صقر، من الأوبرا المصرية.