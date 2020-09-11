الجزائر تحتل المرتبة الثالثة في احتياطي الذهب بالعالم العربي

كشفت مصادر اقتصادية سعودية الجمعة ان الجزائر تستحوذ على 13 بالمائة من احتياطي الذهب بالعالم العربي أي ما يعادل 173.6 طن من احتياطيات الدول العربية من الذهب البالغة نحو 1337.2 طن بنهاية الثلاثي الثاني من العام الجاري 2020 وهو ماجعلها تحتل المربتة الثالثة عربيا بعد السعودية ولبنان .

وبحسب معطيات مجلس الذهب العالمي، فإن السعودية تحتل المرتبة الأولى عربيا من حيث احتياطياتها من الذهب بنهاية الثلاثي الثاني من العام الجاري، حيث حلت الأولى بين 18 دولة عربية باحتياطي 323.1 طن، يعادل 24.2 بالمائة وحلت في المرتبة الثانية لبنان باحتياطي يبلغ 286.8 طن، يشكل 21.5 بالمائة من احتياطي الذهب العربي، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة باحتياطي يبلغ 173.6 طن، يعادل 13 بالمائة وجاءت ليبيا في الرتبة الرابعة باحتياطي يبلغ 116.6 طن، يمثل 8.7 بالمائة من احتياطي الذهب العربي، ثم العراق باحتياطي يبلغ 96.3 طن، يشكل 7.2 بالمائة.

ب.ع