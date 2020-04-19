الجزائر تحتضن ندوة دولية حول مكافحة الفساد

تحتضن الجزائر، ندوة دولية حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، من تنظيم منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد.

وجاء في بيان للمنظمة، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أنه تم اختيار الجزائر لاحتضان الندوة الدولية القادمة ضد الفساد والتي سيكون موضوعها “دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد وكذا حقوق وواجبات المبلغين عنه”.

كما تقرر خلال اجتماع هذه المنظمة غير الحكومية، التي يرأسها الجزائري مراد مزار، استحداث مصلحة قانونية خاصة تتكفل بإدارة ملفات الفساد واختلاس الأموال ومتابعتها على الصعيد الدولي، وكذا خلية، على وجه الأولية، تتكفل بالنظر في إمكانيات المساعدة للتصدي لفيروس كورونا.