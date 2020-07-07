الجزائر تحتضن ملتقى دولي حول التنمية في إفريقيا وجلب الإستثمارات نهاية جويلية

تحتضن الجزائر ملتقى دولي هام حول التنمية في إفريقيا وجلب الإستثمارات نهاية جويلية الجاري.

كشف مدير المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير ، محمد أمين بوطالبي، اليوم الثلاثاء، عن احتضان الجزائر لملتقى دولي هام حول “التنمية في إفريقيا وجلب الاستثمارات” في نهاية شهر جويلية الجاري.

وقال المتحدث، في تصريح للإذاعة الوطنية، “الملتقى الذي تدور فعالياته على مدار خمسة ايام يشارك فيه رؤساء دول ووزراء ورجال أعمال وهيئات وبنوك من مختلف دول العالم”.

مشيرا في السياق ذاته أن “المؤتمر سيكون فرصة للجزائر من أجل عرض فرص الاستثمار لديها وجلب الاموال من الخارج”.