الجزائر تحتضن المهرجان الدولي الثالث للكسكسي بمشاركة طهاة من الجزائر و الخارج

فيما يبقى التنافس مابين دول شمال افريقيا حول اصل الكسكسي لتسجيله لدى اليونسكو

ستكون الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و24 ديسمبر المقبل على موعد المهرجان الدولي الثالث للكسكسي بمشاركة طهاة من الجزائر وخارجها التي ستنظّم تحت رعاية وزارة الثقافة والفنون وبمساهمة من التلفزيون الجزائري.

وسيعرف المهرجان تنظيم صالون الكسكسي الذي هو معرض خاص بهذا الطبق ، حيث سيحتضنه قصر الثقافة بالعاصمة بمشاركة جمعيات عاصمية ولكن بدون جمهور، كما سيتم مسابقة دولية لأحسن طبق كسكسي بمشاركة ثمانية متنافسين من كل من تونس والمغرب وفلسطين ولبنان وسوريا والعراق والأردن والمكسيك بالإضافة إلى الجزائر ، من جهة اخرى ستنظم مسابقة أحسن طبق كسكسي خاصة بالهواة من المتنافسين المبتدئين القادمين من عدة ولايات وأخرى خاصة بأصحاب المواهب من العاملين في مجال الطبخ والمشاركين سابقا في مهرجانات دولية ، بالاضافة الى مسابقة للأطفال من خلال مشاركات في تحضير الكسكسي عبر الفيديو، ليختتم بتكريم المشاركين الفائزين في هذه التظاهرة.

هذا ويهدف هذا المهرجان في طبعته الثالثة إلى التعريف بالكسكسى الجزائري وتنوعاته وثرائه من منطقة إلى أخرى لدعم ملف تصنيف الكسكسي المطروح ضمن تراث الإنسانية غير المادي لمنظمة اليونسكو الذي سيتم دراسته خلال الدورة الـ 15 للجنة الحكومية المشتركة لحماية التراث الثقافي غير المادي المقرر انعقادها افتراضيًا من 14 إلى 19 ديسمبر الجاري والذي يبقى محل تنافس ما بين دول شمال افريقيا حول مصدر واصل الكسكسي ضمن دراسات تاريخه عبر التاريخ .

محمد بن ترار