الجزائر تجلي رعاياها من الصين للمرة الثانية

الجزائر/ حسان جبريل/ الاناضول

أجلت السلطات الجزائرية الإثنين، رعايا جزائريين ومن جنسيات أخرى كانوا عالقين في الصين عبر رحلة جوية خاصة بسبب فيروس كورونا وذكر مسؤول في شركة الخطوط الجوية الجزائرية (حكومية) لـ “الأناضول” أن “عملية الإجلاء هي الثانية لرعايا جزائريين وأجانب عالقين في الصين”وأوضح المصدر أن الرحلة لا تعتبر “استئنافا للرحلات التجارية”.

وتابع أن “الطائرة وعلى متنها 130 مسافرا”ووفق المتحدث فإن “الطائرة تضم عددا من الجزائريين إضافة لمسافرين من جنسيات أخرى (لم يكشف عنها)” وفي 03 فبراير الماضي أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، تعليق كافة رحلاتها المنتظمة إلى العاصمة الصينية بكين، بسبب فيروس كورونا.

وقبل قرار التعليق، كانت تسير الخطوط الجزائرية رحلتين أسبوعيا نحو مطار العاصمة بكين (الخميس والأحد) ويتواجد بالجزائر أكثر من 30 ألف صيني، أغلبهم عمال في مشاريع إنشاءات عامة وأخرى للطاقة والتجارة وأجرت الجزائر مطلع فبراير الماضي عملية إجلاء أولى لـ 36 من مواطنيها من ووهان الصينية بسبب فيروس كورونا، إضافة لـ 10 أشخاص من تونس و4 من موريتانيا و3 من ليبيا .