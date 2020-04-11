الجزائر تتفادى أزمة أكثر إيلاما خلال الأسبوع الرابع

تذهب الكثير من القراءات أن الجزائر تمكنت من تفادي أزمة أكثر عمقا و إيلاما خلال الأسبوع الرابع من تسجيل وباء فيروس كورنا نتيجة اعتماد إجراءات استباقية أهمها اعتماد البروتوكول العلاجي بالكلوروكين حيث سجلت الجزائر 256 حالة وفاة من إجمالي 1761 حالة مؤكدة مقارنة بآلاف الوفيات عند دول الجوار في مقدمتها حوض البحر الأبيض المتوسط كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا.

في قراءة بسيطة للمعطيات اليومية التي تقدمها لجنة الرصد والمتابعة بوزارة الصحة حول فيروس تطورات وباء كورونا من حيث الإصابات والوفيات وكذا الحالات المماثلة للشفاء يتبن جليا أن جهود الدولة ووقف كامل مؤسسات الدولة في صف واحد زيد على ذلك الهبة التضامينة لمختلف فعاليات المجتمع المدني والقطاع الخاص لم تذهب سدى بدليل أن الجزائر لم تدخل بعد مرحلة اللون الأحمر بدليل تسجيل 1761 إصابة مؤكدة لم تسجل إلى حد الآن إلا عبر 38 ولاية من ولايات الوطن منها 295 حالة وفاة أي بمعدل 20 حالة وفاة يوميا تقريبا حسب إحصائيات الأسبوع الأخير مقاربة بآلاف الوفيات في دول جوار حوض البحر الأبيض المتوسط

ومن المؤشرات التي تبرز إيجابية الإجراءات التي أقرها الرئيس عبد المجيد تبون بعد استشارة الخبراء وكبار الأطباء والمختصين المعنيين بملف الساعة والقاضية باعتماد بروتوكول علاج الكلوركين في ظل انعدام لقاح لهذا الوباء الذي غير مسار العالم شفاء 405 حالة من إجمالي المصابين بمعدل تقريبا 45 حالة يوميا منذ بداية إعلان عن نتائج هذا العلاج .

ومن الإجراءات الحكيمة التي ساهمت في محاصرة هذا الوباء الجديد لا يختلف فيه اثنان أهمية الحجر الصحي الذي أقره الرئيس قبل أيام بالإضافة إلى تعليق النشاطات الرياضية والثقافية والاقتصادية وتأجيل المواعيد السياسية وكذا إقرار الحجر الصحي بعد إعادة الرعايا الجزائريين الذين كانوا متواجدين بكافة دول المعمورة

ومن الإجراءات التي تحسب للسلطات العمومية فيما يخص حماية صحة مواطنيها استباقها في اقتناء مستلزمات الحماية من هذا الوباء بطلبية للصين تخص شراء 100 مليون قناع جراحي و30 ألف طقم اختبار إلى جانب المئات من أجهزة التنفس الاصطناعي وهي التي وصلت إلى الجزائر بسرعة قوى بفضل تجند الجيش الوطني الشعبي لمثل هكذا مهام ومايبعث على التفاؤل على قدرة الجزائر في تجاوز هذه المحنة إعطاء المؤسسة العسكرية على لسان القيادة العليا للجيش ممثلة في تصريحات نائب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اللواء سعيد شنقريحة الضوء الأخضر لمصالحها الصحية لإسناد الصحة العمومية وهو القرار الذي شكل ارتياح كبير لدى الرأي العام نظرا لما تحوز عليه هذه المؤسسة من إمكانيات مسخرة لخدمة الشعب في مثل هذه الظروف.

باية ع