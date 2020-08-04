الجزائر تبذل جهدها لحل سلمي وتستعد للأسوأ

* فتيل الانفجار لايزال مشتعلا

* تجاذبات إقليمية تغذيها أجهزة مخابرات دولية

أطلقت الجزائر منذ أشهر مساع عديدة عبر أكثر من مسار لترتيب الأوضاع في الساحة الليبية وهو الحراك الذي وجد صداه لدى الفرقاء الليبيين وحتى لدى الدول الكبرى التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بذات الملف،و التي كان آخرها روسيا التي أكدت عبر وزير خارجية مساندتها للمقاربة الجزائرية و أيضا التقارب الجزائري مع القاهرة الذي تم عبر لقاء وزيري خارجية البلدين خلال الساعات القليلة الماضية.

لكن الأهم هو ما يحدث مغاربيا حيث تصعد المملكة الغربية من جهود تفعيل اتفاق الصخيرات وهي التي استقبل قبل ايام وفد يمثل المشير خليفة حفتربقيادة عقيلة صالح رئيس ما يعرف ببرلمان طبرق.

والقلق من البعد الأمني هو ما دفع الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى الدعوة، خلال افتتاحه قمة بين دول الساحل وفرنسا، في 30 جوان الماضي، إلى يكون حل الأزمة الليبية من أولويات ائتلاف دعم الساحل، لأنها هي “سبب تدهور الأمن في المنطقة، حيث تغذي الجماعات المسلحة بالأسلحة والقنابل والبشر والمخدرات”، على حد قوله.

و منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون، إلى سدة الحكم، نهاية 2019، تكثف الجزائر تحركاتها الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية، من خلال مشاركتها بمؤتمر برلين في 19 جانفي الماضي، ثم تنظيمها، بعد أربعة أيام، اجتماعا لدول جوار ليبيا الستة (الجزائر، تونس، مصر، السودان، تشاد والنيجر)، إضافة إلى مالي، وهي لا تمتلك حدودا مع ليبيا.

واستقبل تبون، عدة مرات، طرفي النزاع في ليبيا، ممثلين في رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق) عقيلة صالح (الداعم لميلشيا حفتر)، بجانب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ومسؤولين ليبيين آخرين.

كما تواصلت الجزائر مع الأطراف الدولية الفاعلة في الملف الليبي، على غرار زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى الجزائر، والتواصل الدوري بين وزيري خارجية البلدين كما تنسق الجزائر مواقفها مع كل من تونس ومصر، ضمن آلية ثلاثية للتشاور، لكن انفراد القاهرة بخطة للتدخل العسكري وتسليح القبائل الليبية أثار حفيظة الجزائر، فحذر رئيسها من خطورة هذا الأمر، وشدد على ضرورة إيجاد حل سياسي. وعقب هذا التصريح تم تأجيل زيارة للجزائر كان مقررا أن يجريها عقيلة صالح.

واستقبلت الجزائر وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قادما من مصر. وتلقى بوقادوم اتصالا هاتفيا من نظيره الليبي، محمد سيالة وتقوم المقاربة الجزائرية، بحسب بوقادوم، على ثلاثة مبادئ هي: “الحل السلمي مع رفض الحل العسكري، ووقف إطلاق النار والشروع في المفاوضات، مع رفض كل التدخلات الخارجية”.

عبدالسلام.غ/ طارق فرحاني