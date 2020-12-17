الجزائر تبحث عن أول انتصار أمام اسود الأطلس

ج.ن

يستعد المنتخب الوطني الجزائري لفئة أقل من 20 سنة ظهر غد الجمعة بداية من الساعة الثانية زوالا لمواجهة نظيره المغربي في ثاني خرجة في اطار دورة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم المؤهلة لنهائيات كاس إفريقيا للأمم المقررة بموريتانيا 2021، وتعادل صغار الخضر في اللقاء الأول أمام المنتخب التونسي يوم الثلاثاء الفارط على ملعب رادس بنتيجة هدف في كل شبكة، ويلتقي الخضر غدا بمناسبة الجولة الثانية المنتخب المغربي قبل التباري مع المنتخب الليبي يوم 21 ديسمبر في الجولة الثالثة، يذكر أن هذه الدورة الترشيحية تقام بتونس من 15 إلى 27 ديسمبر على ملعبي “رادس” و”المنزه” في شكل بطولة مصغرة من خمس جولات بواقع مباراتين في كل جولة على أن يتأهل في أعقابها صاحبي المركزين الأول والثاني إلى النهائيات القارية المقررة بموريتانيا 2021، و بالإضافة إلى البلد المضيف، خمسة منتخبات تأهلت رسميا لكأس أمم إفريقيا 2021 للفئة المقررة بموريتانيا، ويتعلق الأمر بكل من غامبيا، أوغندا وتنزانيا و موزمبيق و ناميبيا، ويعول المدرب بن سماعين كثيرا على ارادة لاعبيه من اجل التألق غدا امام اسود الاطلس وتحقيق أول انتصار للجزائر في هذه البطولة، كما عمل التقني الجزائري على تصحيح بعض الاخطاء التي وقعه فيها صغار الخضر في مباراتهم الاولى امام المنتخب التونسي.

وتقرر نقل مباراة الجزائر والمغرب نُقلت من ملعب “المنزه” إلى ميدان “الشاذلي زويتن”، وذلك بعد حديث عن رداءة البساط الطبيعي لملعب “المنزه”.