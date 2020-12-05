الجزائر تؤكد دعمها لجهود الكويت لحل أزمة الخليج

أكدت الجزائر السبت على لسان وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم دعمها لجهود الكويت الرامية الى حل الازمة بين دول الخليج

وفي رده على سؤال حول مبادرة الكويت الرامية لحل الازمة بين دول الخليج, أكد الوزير صبري بوقدوم في تصريح له عقب محادثات جمعته بنظيره الايطالي لويجي دي مايوالذي يقوم بزيارة للجزائر على موقف الجزائر المبدئي الداعم لكل الجهود التي تصب في إطار ترقية الحلول السياسية للازمات كما عبر وزير الشؤون الخارجية عن دعم الجزائر لجهود الكويت متمنيا أن تكلل بالنجاح وأن تعود بالخير على جميع شعوب المنطقة وأن يكون لها الاثر الايجابي لحل باقي الازمات في المنطقة, خاصة الوضع في اليمن