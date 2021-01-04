∙ عودة النشاط الإرهابي كان متوقعا بعد الصفقة المشأومة

∙ 90 بالمائة من مصادر تمويل الإرهابيين من الفدية

اعتبر الخبير الأمني أحمد كروش أن عودة النشاط الإرهابي أكثر من السابق للتنظيم الإرهابي كان متوقعا بعد الصفقة اللئيمة التي عقدتها فرنسا مع الجماعات الإرهابية في مالي وتزويدها ب 207 إرهابي متمرس في السجون وتدعيمها ب 30 مليون أورو، مشددا أن ذلك شهية الجماعات الإرهابية في المنطقة، على أساس تدعيمها في البقاء و الذهاب الى القتال و الاجرام أكثر و أكثر.

أكد أحمد كروش في تصريح خص به جريدة “الوسط” أن الجزائر تأثرت مباشرة بصفقة تحرير الرهائن في مالي، حيث ضبط الجيش الجزائري مبلغ 80 ألف يورو ، وهو جزء من “فدية” حصل عليها إرهابيون في مقابل إطلاق سراح أربع رهائن من بينهم رهينة فرنسية بمالي وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الجزائرية على حد قوله .

الجزائر رافعت لتجريم دفع الفدية

شدد أحمد كروش أن الجزائر تدين دفع الفدية للإرهابيين، لأنها تتنافى والمقاربة الجزائرية لمحاربة الإرهاب، باعتبار أن الفدية هو تمويل مباشر للجماعات الإرهابية من أجل إعادة تجنيد عناصر جديدة وكذلك شراء الأسلحة ،و الترويج للجريمة المنظمة ،و التجارة بالأسلحة ،و البشر ،و المخدرات، مؤكدا أن المقاربة الجزائرية دائما تشدد على تجفيف منابع الإرهاب وتجريم دفع الفدية الى الإرهابية او التفاوض المباشر على إطلاق سراح ارهابين من السجون.

وأكد المحلل الأمني أحمد كروش أن الجزائر لا طالت كانت ترافع في المحافل الدولية من أجل إصدار قرارات تدين وتجرم فعل دفع الفدية للإرهابين، لافتا أنها توصلت مع المجموعة الدولية إلى إصدار قرارات من الجمعية ومجلس الأمن من منابر دولية تجرم كلها دفع الفدية.

فرنسا تمول الإرهاب

اتهم أحمد كروش فرنسا بتمويل الجماعات الإرهابية والعمل ضد القرارات التي تجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، مشيرا أن بعض الدولة تدفع الفدية خلسة ومن أجل إطلاق صراح بعض رعاياها، في حين لفت أن الوجود الفرنسي في المالي أصبحت نقطة جذب للجماعات الإرهابية.

في السياق ذاته ، قال المتحدث :” الجزائر عانت من الصفقة المشؤومة، واستطاعت قوات الجيش الشعبي الوطني القبض على إرهابيين تسللا على الحدود ،و هما من الذي أفرج عنهم و أطلق سراحهم في الصفقة بين الارهابيين والقوات الفرنسية بالضغط على السلطة الانتقالية في مالي،إلقاء القبض على إرهابي بحوزته أكثر من 80 الف أورو، و هو رقم كبير من أجل تحريك الجماعات الإرهابية الموجودة في الداخل الجزائري ،إلا أن فطنة الجيش و العمليات الاستباقية التي تقوم بها وحداث الجيش الشعبي الوطني دائما تحبط هذه المحاولات اليائسة في الداخل او الخارج “

دفع الفدية دعم مباشر للنشاط الإرهابي

لفت أحمد كروش أن عملية دفع الفدية للجماعات الإرهابية في حقيقة الواقع تزيد من شراهة الارهابيين في عمليات الخطف لضحايا جدد من رعايا الدول من أجل كسب المال،معتبرا أن الخطف و أموال التي تغتنمها الجماعات الإرهابية من الفدية تفوق ميزانية أكثر من 90 بالمائة من مصادر تمويلها .

وحذر أحمد كروش من تداعيات مثل هذه الصفقات، لافتا أن دفع الفدية للجماعات الإرهابية هي دعم مباشر للنشاط الإرهابي في منطقة الساحل، مشيرا أن إحصائيات ضحايا الجرائم الإرهابية في دول الساحل تزداد كل سنة .

إيمان لواس